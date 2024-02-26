В Украине сейчас почти 5 миллионов вынужденных переселенцев, большинство из них не работают: в Минсоцполитики назвали цифры

Не все ВПЛ до сих пор получают финансовую помощь

Почти 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) насчитывается в Украине. Только 530 тысяч из них трудоустроились.

Об этом заявила заместитель министра соцполитики Дария Марчак в интервью ZN.UA. Большинство из них получают денежную помощь от государства, которое составляет 3760 грн. в месяц на одного человека.

Сумма предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения права на нее, но может быть продлена при определенных условиях.

По словам Марчак, государство поощряет ВПЛ к поиску работы или открытию собственного дела, чтобы обеспечить их финансовую самостоятельность и интеграцию в принимающие их общества. Замминистра отметила, что Украина приняла меры для переконфигурации программы социальных выплат, чтобы объединить ее со стимулированием ВПЛ к трудоустройству.

"Для нас это вызов. Люди не имеют собственного заработка, не создают добавленную стоимость для экономики, не платят налоги. Такая ситуация, помимо всего прочего, уменьшает ресурс для финансирования ВСУ", — сказала она.

Трудоспособные члены перемещенных семей должны стать на учет в центре занятости и либо трудоустроиться, либо получить грант для открытия собственного дела, стать ФЛП. Таким образом, они могут приобрести источники дохода и выхода из сложных жизненных обстоятельств.

"У нас есть статистика, сколько ВПЛ трудоустроены, и я ее озвучила. Кроме того, мы сделали критерием получения помощи для ВПЛ финансово-экономическую ситуацию в конкретной семье. И если семья имеет значительные суммы на депозитах или инвестиции в ОВГЗ, или может позволить себе очень дорогие покупки в период получения помощи (новые автомобили, например), или есть несколько объектов жилой недвижимости, которые не пострадали от войны, — выплаты такой семье прекращаются", – подчеркнула Марчак.

Она также рассказала, что около 3,6 млн ВПЛ покинули свои дома после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда в Украине было введено военное положение. При этом не все ВПЛ сегодня до сих пор получают финансовую помощь от государства. Замминистра добавила, что в странах Евросоюза и Северной Америки сегодня находятся около 3,9 миллиона украинцев, спасающихся от войны.

Ранее "Телеграф" писал, что 4 категории лиц имеют право на 10800 гривен. Где будет проходить регистрация?