Многие украинцы вскоре получит до 3000 грн от государства: кто может рассчитывать на выплаты

Некоторым украинцам надо обратиться к ПФУ для получения денег

Часть украинцев получит разовую денежную выплату, которая назначается в связи с празднованием Дня независимости. Цель этих выплат заключается в поддержке людей с инвалидностью или бывших заключенных концлагерей.

Согласно сообщению Кобеляцкого горсовета, всего будет несколько категорий получателей этой помощи. Максимальная сумма, которую может получить один человек, составляет 3100 гривен.

В первую категорию входят все пенсионеры, которые получат выплату вместе с пенсией за август. Для получения выплат необходимо, чтобы документы об инвалидности были в их пенсионном деле.

Вторая категория включает в себя военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Информацию о них в Пенсионный фонд будут передавать учреждения и воинские части, где проходил службу конкретный человек, что лишит его необходимости обращаться к структурам ПФУ лично.

Третья категория это лица, которые не стоят на учете в ПФУ. Эти люди должны подать заявление, к которому прилагаются паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее определенный статус лица, и справку из банка об открытии счета. При этом важно, чтобы были указаны реквизиты банковского счета из перечня уполномоченных банков, определенных Министерством финансов Украины, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи.

Размер выплат варьируется в зависимости от группы инвалидности:

I группа – 3100 гривен;

ІІ группа – 2900 гривен;

ІІІ группа – 2700 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ в одной области получат помощь на ремонт жилья.