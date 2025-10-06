Хвалил Путина и ежеминутно переобувался: какой чепухи Арестович наговорил в интервью Собчак (главное)
-
-
Говорил о своих президентских амбициях и "действующих" условиях мира
Бывший внештатный советник главы ОП Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. В нем он не только рассказал, на что Украина "должна пойти" ради мира, но и не обошел свои политические амбиции.
Что нужно знать:
- Арестович в 2022 году занимал должность советника главы Офиса президента
- Он считает себя патриотом Украины, хотя называл "украинцев фуфлом"
- Арестович убежден, что украинцы "последуют за ними" даже несмотря на абсурдные заявления
"Телеграф" собрал главные заявления Арестовича из интервью Собчак. В нем он подчеркнул, что даже после публичного унижения украинцев Арестович все равно претендует на пост президента. Более того, не видит в своих словах "Украинцы — вы фуфло" ничего критического.
Главные заявления Арестовича:
- Я веду себя как абьюзер только в отношении "профессиональных" украинцев, а не всего населения. В своем скандальном заявлении я просто упустил это слово.
- Я патриот Украины, как страны, но не государства и этого "идеологического проекта". Я люблю Украину, люблю украинцев.
- Наши отношения с Залужным (экс-главком ВСУ – ред.) треснули. Мы политические противники, хотя долгое время были друзьями.
- Украинские и российские народы воевать не должны ни при каких обстоятельствах. Поэтому эту войну следует закончить и создать систему, при которой новая война между Украиной и Россией невозможна.
- Я сильно критиковал Зеленского еще до того, как пришел в Офис. Но когда мне предложили работу, я перестал критиковать, потому что теперь уже работал в его команде.
- ТЦК — это единственное, что удерживает Украину от поражения России, а Россию — от захвата значительной части территорий. Поэтому против бусификации и нет митингов.
- Украина еще не фашизм, но довольно близка к нацизму.
- Я хвалю Путина, потому что он квалифицированный игрок. Путин в хорошей форме. Я не знаю ни одного случая, чтобы он нарушил договоренности. Он так же быстро переобувается как и я.
- Моя позиция – это шахматная партия. Я не исключаю варианта, что люди снова мне поверят и последуют за мной как в 2022, когда началась полномасштабная война.
- Я отдаю четыре области (Луганская, Донецкая, Херсонская, Николаевская – ред.) и Крым. И не признаю их российскими. Отдаю по соглашению о завершении войны.
По словам Арестовича, завершение войны в Украине возможно по модели Корейского полуострова, где между сторонами якобы существует "длительный мир".
