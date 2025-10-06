Хвалил Путина и ежеминутно переобувался: какой чепухи Арестович наговорил в интервью Собчак (главное)

Говорил о своих президентских амбициях и "действующих" условиях мира

Бывший внештатный советник главы ОП Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. В нем он не только рассказал, на что Украина "должна пойти" ради мира, но и не обошел свои политические амбиции.

Что нужно знать:

Арестович в 2022 году занимал должность советника главы Офиса президента

Он считает себя патриотом Украины, хотя называл "украинцев фуфлом"

Арестович убежден, что украинцы "последуют за ними" даже несмотря на абсурдные заявления

"Телеграф" собрал главные заявления Арестовича из интервью Собчак. В нем он подчеркнул, что даже после публичного унижения украинцев Арестович все равно претендует на пост президента. Более того, не видит в своих словах "Украинцы — вы фуфло" ничего критического.

Главные заявления Арестовича:

Я веду себя как абьюзер только в отношении "профессиональных" украинцев, а не всего населения. В своем скандальном заявлении я просто упустил это слово.

Я патриот Украины , как страны, но не государства и этого "идеологического проекта". Я люблю Украину, люблю украинцев.

, как страны, но не государства и этого "идеологического проекта". Наши отношения с Залужным (экс-главком ВСУ – ред.) треснули. Мы политические противники, хотя долгое время были друзьями.

Мы политические противники, хотя долгое время были друзьями. Украинские и российские народы воевать не должны ни при каких обстоятельствах. Поэтому эту войну следует закончить и создать систему, при которой новая война между Украиной и Россией невозможна.

Я сильно критиковал Зеленского еще до того, как пришел в Офис. Но когда мне предложили работу, я перестал критиковать, потому что теперь уже работал в его команде.

ТЦК — это единственное, что удерживает Украину от поражения России , а Россию — от захвата значительной части территорий. Поэтому против бусификации и нет митингов.

, а Россию — от захвата значительной части территорий. Поэтому против бусификации и нет митингов. Украина еще не фашизм, но довольно близка к нацизму.

Я хвалю Путина, потому что он квалифицированный игрок. Путин в хорошей форме. Я не знаю ни одного случая, чтобы он нарушил договоренности. Он так же быстро переобувается как и я.

Моя позиция – это шахматная партия. Я не исключаю варианта, что люди снова мне поверят и последуют за мной как в 2022, когда началась полномасштабная война.

Я отдаю четыре области (Луганская, Донецкая, Херсонская, Николаевская – ред.) и Крым. И не признаю их российскими. Отдаю по соглашению о завершении войны.

Какие территории хочет отдать Арестович России

По словам Арестовича, завершение войны в Украине возможно по модели Корейского полуострова, где между сторонами якобы существует "длительный мир".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Арестович пафосно объявил о сборе на ВСУ и сразу же попал в новый скандал.