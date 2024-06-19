Від шкільної парти до президентства: як виглядав Путін у молодості (фото)
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Цьогоріч диктатору виповниться 72 роки
Після того, як російський диктатор Володимир Путін "подарував" високу посаду в Міноборони своїй таємній родичці — дочці двоюрідного брата, зʼявилась цікавість до його біографії. Зокрема, чи не найпопулярніше питання — як виглядав Путін у молодості?
Тож "Телеграф" зробив добірку фотографій, на яких помітні, як змінився російський диктатор.
Народився Володимир Путін у Ленінграді (нині Санкт-Петербург) у 1952 році. Цьогоріч 7 жовтня йому виповниться 72 роки.
У шкільні роки захоплювався дзюдо.
У 1975 році російський диктатор закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету. Після закінчення навчання працював в КДБ СРСР.
У 1985 та 1986 році у Путіна народилось дві доньки від першої дружини Людмили, з якою він перебував у шлюбі з липня 1983 до червня 2013 року.
У 1990-х роках почався політичний шлях Володимир Путіна, тоді обіймав різні посади в мерії Санкт-Петербурга, включаючи посаду заступника мера. У 1996 році переїхав до Москви, де працював у Кремлі під керівництвом президента Бориса Єльцина.
У 1999 році Путін був призначений виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Росії. Після відставки Єльцина у грудні 1999 року став виконуючим обов'язки президента РФ. На виборах 2000 року був обраний президентом вперше.
Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Якутська вирішив поспілкуватися на вулиці з місцевими жителями. Але ця спроба закінчилася конфузом. Під час відвідування місцевого стадіону він підійшов до натовпу, що зібрався поряд. У цей час невідомий чоловік міцно схопив Путіна за руку.