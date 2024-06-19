Від шкільної парти до президентства: як виглядав Путін у молодості (фото)

Цьогоріч диктатору виповниться 72 роки

Після того, як російський диктатор Володимир Путін "подарував" високу посаду в Міноборони своїй таємній родичці — дочці двоюрідного брата, зʼявилась цікавість до його біографії. Зокрема, чи не найпопулярніше питання — як виглядав Путін у молодості?

Тож "Телеграф" зробив добірку фотографій, на яких помітні, як змінився російський диктатор.

Народився Володимир Путін у Ленінграді (нині Санкт-Петербург) у 1952 році. Цьогоріч 7 жовтня йому виповниться 72 роки.

У шкільні роки захоплювався дзюдо.

Володимир Путін в юності

У 1975 році російський диктатор закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету. Після закінчення навчання працював в КДБ СРСР.

Путін у формі капітана КДБ

У 1985 та 1986 році у Путіна народилось дві доньки від першої дружини Людмили, з якою він перебував у шлюбі з липня 1983 до червня 2013 року.

У 1990-х роках почався політичний шлях Володимир Путіна, тоді обіймав різні посади в мерії Санкт-Петербурга, включаючи посаду заступника мера. У 1996 році переїхав до Москви, де працював у Кремлі під керівництвом президента Бориса Єльцина.

У 1999 році Путін був призначений виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Росії. Після відставки Єльцина у грудні 1999 року став виконуючим обов'язки президента РФ. На виборах 2000 року був обраний президентом вперше.

Путін у Спасо-Преображенському Валаамському монастирі з архімандритом Панкратієм

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Якутська вирішив поспілкуватися на вулиці з місцевими жителями. Але ця спроба закінчилася конфузом. Під час відвідування місцевого стадіону він підійшов до натовпу, що зібрався поряд. У цей час невідомий чоловік міцно схопив Путіна за руку.