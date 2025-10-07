Его дочь работает в "оборонке" России: что известно о "тайном" брате Путина и где он похоронен
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мужчина был врачом и доживал свои дни подальше от Москвы
Российский президент Владимир Путин, отмечающий во вторник свое 73-летие, всегда скрывал своих старших членов семьи — как собственных родителей, так и более дальних родственников. Между тем, у диктатора был "тайный" брат.
Что нужно знать:
- В марте 2024 года скончался двоюродный брат Путина — Евгений Путин
- Мужчина был урологом и долго вел врачебную практику
- Его дети тесно связаны с российским бизнесом и властью
- Похороны прошли в российском городе, где Евгений Путин жил последние годы
В 2024 году в стране-агрессоре скончался двоюродный брат главы Кремля — Евгений Путин. О мужчине начали активно писать прошлым летом, когда российский президент поставил дочь родственника, свою племянницу Анну Цивилеву, на высокую должность в Минобороны РФ.
Родители Евгения и Владимира Путиных, Михаил и Владимир Спиридоновичи, были родными братьями. Двоюродный брат диктатора работал ведущим урологом в городе Иваново и вел врачебную практику в 1970-1990-х годах. До 2002 года семья Евгения проживала в этом городе на улице Сакко.
После прихода Путина к власти его родственники переехали из Иваново в Москву.
Дочь Евгения Путина, Анна, замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году он передал ей 70% акций компании "Колмар", одной из крупнейших угледобывающих компаний России. Сын Евгения, Михаил Путин, входит в правление "Газпрома".
Где похоронен Евгений Путин
Двоюродный брат российского президента скончался в марте 2024 года. Похороны прошли 10 числа. Последние годы жизни Евгений Путин провел в Суздале Владимировской области, где, вероятно, и был похоронен на одном из местных кладбищ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно умер российский режиссер-пропагандист Тигран Кеосаян. Спустя пару дней в Москве состоялась церемония прощания с путинистом. Почтил память пропагандиста и Путин, отправив на мероприятие ядовитый венок. Где похоронили Кеосаяна — для всех остается загадкой.