Его дочь работает в "оборонке" России: что известно о "тайном" брате Путина и где он похоронен

Российский президент Владимир Путин, отмечающий во вторник свое 73-летие, всегда скрывал своих старших членов семьи — как собственных родителей, так и более дальних родственников. Между тем, у диктатора был "тайный" брат.

Что нужно знать:

В марте 2024 года скончался двоюродный брат Путина — Евгений Путин

Мужчина был урологом и долго вел врачебную практику

Его дети тесно связаны с российским бизнесом и властью

Похороны прошли в российском городе, где Евгений Путин жил последние годы

В 2024 году в стране-агрессоре скончался двоюродный брат главы Кремля — Евгений Путин. О мужчине начали активно писать прошлым летом, когда российский президент поставил дочь родственника, свою племянницу Анну Цивилеву, на высокую должность в Минобороны РФ.

Родители Евгения и Владимира Путиных, Михаил и Владимир Спиридоновичи, были родными братьями. Двоюродный брат диктатора работал ведущим урологом в городе Иваново и вел врачебную практику в 1970-1990-х годах. До 2002 года семья Евгения проживала в этом городе на улице Сакко.

Евгений Путин (в детстве) с мамой Татьяной Дмитриевной, 1946 год

После прихода Путина к власти его родственники переехали из Иваново в Москву.

Евгений Путин внизу справа. Выше - дочь Анна Цивилева в детстве

Дочь Евгения Путина, Анна, замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году он передал ей 70% акций компании "Колмар", одной из крупнейших угледобывающих компаний России. Сын Евгения, Михаил Путин, входит в правление "Газпрома".

Анна с мужем Сергеем Цивилевым (слева). Сын - Михаил Путин (справа)

Где похоронен Евгений Путин

Двоюродный брат российского президента скончался в марте 2024 года. Похороны прошли 10 числа. Последние годы жизни Евгений Путин провел в Суздале Владимировской области, где, вероятно, и был похоронен на одном из местных кладбищ.

Расстояние от Москвы к городу Суздаль

