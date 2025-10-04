Почти повторил Януковича: Путин поразил странным поведением на публике (видео)

Руководитель Кремля так нервничал, что чуть не сломал ручку

На одном из недавних выступлений главы России Владимира Путина пользователи заметили несколько интересных нюансов. Кроме достаточно заметной нервозности, была и отсылка к президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Что нужно знать:

Путин довольно странно вел себя во время разговора с журналистами

Речь главы РФ похожа на слова Януковича

Сбежавший президент также отмечался "силой рук"

На одном из опубликованных в сети видео Путин рассказывает, что он не чувствует себя императором, как большинство считает. Более того, и императорских наклонностей в своей политике или поведении не видит. Он назвал себя "народным избранником".

"Александр Первый был императором, а я избранный народный президент", — сказал Путин.

Заметим, что сбежавший президент Виктор Янукович во время инаугурации сказал похожие слова. Такое совпадение выглядит странным, особенно на фоне недавнего появления Януковича со льстивыми словами о Кремле и Путине.

"Я, Виктор Янукович, по воле народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине", — прозвучало во время инаугурации в 2010 году.

Более того, во время заявления Путина об императоре было довольно сильно заметно его нервозность. Руки главы Кремля словно немного тряслись и постоянно меняли положение. А это несмотря на то, что в левой руке он зажал ручку, складывалось впечатление, будто Путин вот-вот ее сломает.

Интересно, что в свое время Янукович сломал ручку во время одного из торжественных обращений к украинцам. Произошел курьез, когда он извинялся перед народом. При этом достаточно много каналов вырезали этот момент из записи.

