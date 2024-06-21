Классовый подход и обязательная повинность: как в СССР "затягивали" людей в армию

Призывной возраст в разное время колебался от 18 до 21 года

Система мобилизации в Советском Союзе изменялась вместе с тем, как изменялся сам СССР. И если при Владимире Ленине призыв пытались сделать добровольным, то со временем от этой идеи отказались.

Вместо этого появилась обязанность военной службы для молодых граждан. Детальнее об этом рассказывает "Телеграф".

Зарождение мобилизации в СССР произошло в 1922 году по инициативе Льва Троцкого, когда в молодом советском государстве заменили принудительный набор на обязательную воинскую повинность для мужчин, достигших 20-летнего возраста. Это стало основой первого советского закона "Об обязательной военной службе", принятого 18 сентября 1925 года. По этому закону призывной возраст составлял 21 год, а срок службы — два года (три года для авиации и флота).

Классовый подход и льготы

Характерной особенностью раннего советского периода был классовый подход к призыву. Закон запрещал призывать в армию "лиц эксплуататорских классов": детей бывших дворян, купцов, офицеров царской армии, священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков. В то же время существовали льготы для сирот и детей из неимущих семей. Студенты получали отсрочку от призыва до завершения образования.

Но в 1958-1963 годах советская власть провела эксперимент "сначала армия, затем институт", выделяя половину мест в вузах абитуриентам с опытом военной службы. Однако эксперимент оказался неудачным.

Активная милитаризация

С конца 1920-х годов началась активная милитаризация советского общества. Сеть военкоматов увеличилась в 3,5 раза. С 1935 по начало 1938 года численность Красной армии возросла с 930 тысяч до 1,5 миллиона человек. В сталинской конституции 1936 г. военная служба была провозглашена "почетной обязанностью граждан СССР".

1 сентября 1939 г., в день начала Второй мировой войны, в СССР приняли новый закон "Об всеобщем военном долге". Он отменил ограничения на призыв по классовому признаку, снизил призывной возраст до 19 лет (18 для выпускников школ) и увеличил сроки службы: два года для сухопутных войск, четыре для ВВС и пять для ВМФ. К концу войны советская армия насчитывала 11 миллионов человек.

После войны численность армии сократили, и с 1946 по 1948 год призывы не проводились. В 1949 году был принят новый закон, устанавливавший ежегодный призыв 18-летних в ноябре-декабре, со сроком службы три года в сухопутных войсках и авиации и четыре года во флоте.

Но уже в 1967 году был принят закон "Об всеобщем военном долге", действовавший до распада СССР. Он устанавливал два призыва в год — весной и осенью. Срок службы в сухопутных войсках составлял два года, во флоте – три. Выпускники вузов служили один год, а окончившие военную кафедру могли вообще избежать службы.

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