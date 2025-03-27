Хотя научных данных по этому вопросу нет, "Телеграфу" стало интересно узнать, какие имена назовет ИИ и почему

Многие верят, что имя человека с самого рождения определяет его судьбу и характер в будущем. Нередко решение о том, как назвать ребенка, принимается исходя из значения имени или того, насколько мило или мелодично оно звучит.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, с какими именами девочки становятся самыми послушными дочерями. ИИ привел в пример пять имен, которые довольно распространены в Украине.

Отмечается, что научных данных по этому вопросу нет, как и нет доказательств, что имя определяет характер человека. Однако нашему изданию было интересно узнать, что ответит на этот вопрос ИИ.

Оля (Ольга) — мягкое, распространенное имя, которое ассоциируется с доброжелательностью.

Софийка (София) — нежное и мелодичное, часто связанное с мудростью и кротостью.

Наталья (Наталья) – звучит тепло, ассоциируется с заботой.

Маша (Мария) — классическое имя, имеющее оттенок нежности и доброты.

Аннушка (Анна) — кроткая форма, которая может вызвать ассоциации с послушанием.

Фото сгенерировано ИИ

Grok пишет, что мелодичность этих имен может производить впечатление "послушного" характера, хотя он отмечает, что "это субъективно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что искусственный интеллект рассказал о 10 именах, носители которых являются очень умными людьми.