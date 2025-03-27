"Эффект Трампа": Financial Times объяснили, как хамство президента США спасает рейтинги политиков

Так называемый "эффект Трампа" приводит к тому, что политические рейтинги его оппонентов растут, а сторонников – разрушаются

Президент США Дональд Трамп своей агрессивной и кое-где хамской риторикой, вызывающей возмущение во многих странах, буквально спасает рейтинг тех политических иностранных лидеров, которые так или иначе обладают смелостью ему противостоять. В то же время так называемый "эффект Трампа" буквально уничтожает рейтинги его поклонников, прежде всего в странах Европы.

Об этом пишет издание Financial Times. Отмечается, что социологические опросы в странах, лидеры которых конфликтовали с Трампом, показали, что их электоральное одобрение резко пошло вверх даже у тех, кто был довольно непопулярным. В то же время рейтинги поклонников Трампа демонстрируют обвал.

"У вас есть хулиган, который разрушает систему. Вместо того чтобы просто поцеловать кольцо, эти лидеры в основном встают и вежливо говорят "нет", и их избиратели ценят тот факт, что их не колонизируют", — пояснила изданию Римского института международных отношений Натали Точчи.

Издание привело ряд примеров, когда "эффект Трампа" действительно сработал:

Канада . Преемник премьера Джастина Трюдо , Марк Карни , взял на вооружение агрессивный подход к взаимодействию с Трампом. На фоне народного гнева, вызванного пошлинами США и заявлениями Трампа о "51-м штате" рейтинги Карни сильно опередили Пьера Пуальевра , лидера консервативной оппозиции и ярого трамписта. При этом, отмечает издание, несколько месяцев назад именно консерваторы готовились праздновать победу на выборах, то есть Трамп уничтожил рейтинги своих канадских поклонников.

. Преемник премьера , , взял на вооружение агрессивный подход к взаимодействию с Трампом. На фоне народного гнева, вызванного пошлинами США и заявлениями Трампа о "51-м штате" рейтинги Карни сильно опередили , лидера консервативной оппозиции и ярого трамписта. При этом, отмечает издание, несколько месяцев назад именно консерваторы готовились праздновать победу на выборах, то есть Трамп уничтожил рейтинги своих канадских поклонников. Мексика . Представительница левых партий Клаудия Шейнбаум , ставшая первой женщиной-президентом Мексики, не боится вступать в прямую конфронтацию с Трампом, который угрожал стране применением военной силы якобы ради подавления картелей и ввел пошлины на мексиканский экспорт. Шейнбаум имела и без того высокие рейтинги, а сейчас они взлетели до 85%, что дает правительству теоретическую возможность списывать на Трампа любые грехи: ненависть к Трампу значительно превосходит скептицизм по отношению к правительству.

. Представительница левых партий , ставшая первой женщиной-президентом Мексики, не боится вступать в прямую конфронтацию с Трампом, который угрожал стране применением военной силы якобы ради подавления картелей и ввел пошлины на мексиканский экспорт. Шейнбаум имела и без того высокие рейтинги, а сейчас они взлетели до 85%, что дает правительству теоретическую возможность списывать на Трампа любые грехи: ненависть к Трампу значительно превосходит скептицизм по отношению к правительству. Украина . Публичная ссора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и попытки американского политикума атаковать украинского лидера, объявляя его "диктатором", имели обратный эффект: рейтинг Зеленского вырос до 67%, в том числе 38% чистого одобрения, что стало самым высоким показателем с декабря 2023 года. Параллельно в Украине резко выросли антиамериканские настроения.

. Публичная ссора Трампа с президентом Украины и попытки американского политикума атаковать украинского лидера, объявляя его "диктатором", имели обратный эффект: рейтинг Зеленского вырос до 67%, в том числе 38% чистого одобрения, что стало самым высоким показателем с декабря 2023 года. Параллельно в Украине резко выросли антиамериканские настроения. Франция . Рейтинги непопулярного Эммануэля Макрона выросли до 27% на фоне того, что он продвигает идею, независимой от США Европы. При этом лидер французских ультраправых Марин Ле Пен успела заявить, что не одобряет Трампа, который делал реверансы в ее сторону – поэтому потеряла только 1% поддержки (в отличие от немецких ультраправых, фактически проигравших парламентские выборы и румынских, которых власть частично разгромила).

. Рейтинги непопулярного выросли до 27% на фоне того, что он продвигает идею, независимой от США Европы. При этом лидер французских ультраправых успела заявить, что не одобряет Трампа, который делал реверансы в ее сторону – поэтому потеряла только 1% поддержки (в отличие от немецких ультраправых, фактически проигравших парламентские выборы и румынских, которых власть частично разгромила). Великобритания. Непрерывное падение рейтингов Кира Стармера остановилось, когда он в феврале приехал в Вашингтон и провел переговоры с Трампом. В ходе переговоров, по мнению британцев, Стармер держался достойно, отражая нападки Трампа и вежливо донося свою позицию до американского президента. На фоне этого его рейтинги начали расти двузначными темпами.

Напомним, напряжение между Украиной и США обострилось в конце февраля, когда во время встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирных переговоров и пригрозил прекратить поддержку США, если Украина не пойдет на уступки России. Трамп также безосновательно заявил, что рейтинг Зеленского составляет всего 4%. Встреча завершилась досрочно без запланированного соглашения о сотрудничестве. Через три дня после этого администрация Трампа приостановила всю военную помощь Украине, а также предоставление разведданных.

Также ранее "Телеграф" писал, что Путин неожиданно сравнил рейтинги Залужного и Зеленского. В Москве начали давать внезапные прогнозы по поводу следующих выборов в Украине.