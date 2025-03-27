Рубио признал, что большинство санкций, которые требует снять Россия, вводили не Соединенные Штаты

Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море только в обмен на то, что с нее снимут все санкции. Это только одно из условий, выдвинутых российским режимом во время переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Голнессом. Он отметил, что условие России касается также так называемого "энергетического прекращения огня" – и это только одно требование.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", — сказал он.

В Вашингтоне, похоже, будут вынуждены говорить с Европейским Союзом по снятию санкций, а дальнейшие шаги будут приняты после того, как с результатами переговоров подробно ознакомится президент США Трамп. При этом американский государственный секретарь считает, что сам факт обсуждения огня, мол, является положительным сигналом.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, будь то энергетический или возможно в Черном море", — отметил он.

При этом в Украине заявили, что договоренность о перемирии между Украиной и Россией в Черном море и приостановке ударов по энергетическим объектам начинает действовать с 25 марта. Соглашение предусматривает свободное судоходство и отказ от атак на критическую инфраструктуру обоих государств. То есть в Киеве исходят из того, что Россия уже согласилась на соглашение, несмотря на наличие санкций.

Отметим, по некоторым данным, российский режим среди прочих предложений для Соединенных Штатов во время недавних "переговоров" в Саудовской Аравии просил у американцев "посодействовать" тому, чтобы Украина изменила свою Конституцию. Главный закон наша страна должна изменить на то, что будет выгодно россиянам.

Напомним также, что мирные переговоры по войне в Украине россияне по приказу Путина намеренно затягивают. Цель проста – захватить как можно больше украинских земель до возможного перемирия. Кремль считает, что США, в конце концов, заставят Украину отдать оккупированные территории.