Что за птица гоголь и почему ее охраняют в Украине (фото)

Это уникальный житель украинских водоемов

Гоголь зеленоголовый (Bucephala clangula) – это утка среднего размера, отличающаяся своей яркой окраской и интересными привычками. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и требует особого внимания сохранению его популяции.

Эти утки гнездятся в дуплах, что делает их зависимыми от наличия старых дуплистых деревьев в лесах у водоемов. Они также охотно заселяют искусственные гнездовья, что может быть эффективным мероприятием для поддержки их популяции.

Описание и особенности

Гоголь зеленоголовый – это утка-нырок с большой округлой головой и коротким клювом. Самцы имеют черную голову с зеленым металлическим бликом, белые пятна у основания клюва и контрастную черно-белую окраску тела. Самки имеют буровато-серую окраску с шоколадно-коричневой головой и белым "ошейником" на шее.

Половозрелым гоголь становится в 2 года. Прилетает в конце февраля – начале марта. Занимает пресные водоемы (озера, поймы больших рек), окруженные лесом с дуплистыми деревьями; на зимовке – морские заливы и проруби на больших реках и водохранилищах. Пара образует в конце зимовки. Самцы гоголя демонстрируют уникальное токовое поведение, во время которого они вытягивают шею вперед, закидывают голову назад на спину и задирают клюв вверх, поднимая фонтан брызг.

Гнезда устраивает исключительно в дуплах деревьев лиственных пород; охотно заселяет искусственные гнездовья. Гнездо использует несколько лет. Кладку из 7–12 яиц откладывает со второй половины мая; насиживает самка (28 суток). Птенцы начинают летать в конце июля.

На зимовке они образуют смешанные стаи с другими утками и могут сопровождать человека во время прогулок по лесу. Питаются личинками насекомых, моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой

Распространение и численность

Гоголь зеленоголовый гнездится в лесотундре и тайге Евразии и Северной Америки. В Украине они гнездятся группами на севере Ровенской области и возможно на Шацких озерах, а также на Днепре. Зимуют на Днепре и на Азово-Черноморском побережье.

Численность гоголя зеленоголового в Украине невелика и продолжает уменьшаться из-за вырубки старых дуплистых деревьев, затопления пойм в результате строительства ГЭС и другие факторы.

Охрана

Гоголь зеленоголовый нуждается в охране и сохранении мест гнездования и зимовки. Для этого необходимо:

охранять старые дуплистые деревья в поймах рек и на берегах озер;

устраивать искусственные гнездовья в местах, удобных для гнездования вида;

создать заказники общегосударственного значения в местах гнездования, например, в Ровенской и Волынской областях;

проводить разъяснительную работу среди людей о необходимости охраны этого вида.

Гоголь зеленоголовый – это важная часть экосистемы украинских водоемов, и его сохранение является нашей общей задачей. Ведь это птица, которую мы можем потерять навсегда.

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