Стихи с днем рождения мужчине: самые красивые поздравления в словах и открытках

Скачайте бесплатно открытки и стихи с днем рождения мужчине и сделайте его день особенным

День рождения – особенный праздник, который бывает раз в году. Это день, когда хочется сказать имениннику теплые слова, пожелать счастья, здоровья и успехов. Отличным способом поздравить мужчину станет стихотворение – его можно отправить в Viber, Telegram или WhatsApp, а можно оформить в виде открытки. Тем более, сейчас легко найти самые красивые открытки с днем рождения мужчине, скачать бесплатно и порадовать именинника эффектным поздравлением.

"Телеграф" собрал для вас лучшие стихи с днем рождения мужчине.

Поздравления с днем рождения мужчине в стихах

Скачайте стихи с днем рождения мужчине и отправьте их имениннику, чтобы сделать его праздник еще счастливее.

***

В этот славный день рождения

Пожелаю Вам везения,

Моря, солнца и добра,

Счастья, радости, тепла.

Быть здоровым, энергичным,

С настроением отличным.

Не грустить и улыбаться,

Над проблемами смеяться.

Сил, Вам, мужества, достатка,

И в душе всегда порядка.

Мира, целей, позитива,

Жить с любовью и красиво.

***

Что все желают в день рождения?

Счастливых, радостных деньков?

Но разве это поздравление

Для настоящих мужиков?

Пусть будут все носки по паре,

И пусть всегда клюет карась,

Чтобы ты был всегда в ударе,

Заветная мечта — сбылась!

И чтоб не глох мотор некстати,

Любимою жена была,

Прибавка — часто чтоб к зарплате,

А рядом — верные друзья!

***

В твой день рождения желаю

Удачи, радости, добра,

Чтобы заботой окружали

Родные, близкие, друзья!

Пусть в жизни личной и в работе

Успех сопутствует тебе,

Чтоб в жизненном круговороте

Ты оставался на коне!

Здоровья крепкого желаю,

Достатка и счастливых дней,

Пускай Господь оберегает,

Во всем благоволит тебе!

***

Мужчине для счастья нужно немного:

Чтоб ровной была в его жизни дорога,

Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,

Чтоб множество было надежных друзей.

И мы в день рожденья спешим пожелать

Года как богатство свое принимать.

Пусть будет побольше приятных наград.

И только вперед, и ни шагу назад!

Как вестник больших перемен и удачи,

Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.

А самое лучшее, что много значит,

Жизнь пусть принесет как желанный подарок!

***

Желаю быть счастливым и любимым,

Поставленных всех целей достигать.

В работе быть всегда незаменимым

И в жизни по-мужски лишь поступать.

Родные чтоб любовью окружали,

Надежными чтоб были все друзья

И в трудную минуту поддержали,

Счастливой чтоб была твоя семья.

Ещё тебе удачи пожелаю,

И чтобы кошелёк не опустел.

Тебя я с днем рожденья поздравляю,

Чтоб было всё, чего ты захотел.

***

Желаю новых достижений,

Пусть бодрость духа всё растёт,

Придёт заветное везение,

Улыбок много принесёт!

Пусть станет больше впечатлений,

И каждый день добро даёт,

Чтоб с самым ярким настроением

Жилось весь день и круглый год!

***

Спешу тебя поздравить с днем рождения!

Пусть в жизни будет только позитив.

Пусть будет все в порядке с настроением,

Пусть радует рабочий коллектив.

И будет ровною всегда твоя дорога,

Железный конь тебя не подведет.

Пусть личных достижений будет много,

А в банке будет свой приличный счет.

И пусть тебя по жизни окружают

Надежные и верные друзья,

А дома пусть улыбками встречает

Счастливая и крепкая семья!

***

Я от души тебе желаю счастья,

Любви, здоровья, мужества, добра,

Пускай обходит стороной ненастье,

И чтоб удача за руку вела.

Будь сильным и, конечно, самым смелым,

Не знай проблем, печалей, бед и зла,

В делах будь самым ловким и умелым,

И дома чтоб любимая ждала!

Веселья, позитива, настроения,

Везения, душевного тепла,

От всей души сегодня с днем рождения

С заботой поздравляю я тебя!

Открытки со стихами с днем рождения мужчине

Выберите из нашей коллекции самые красивые открытки с днем рождения мужчине, чтобы выразить свои искренние пожелания. Вы можете легко скачать бесплатно понравившуюся открытку и отправить имениннику.