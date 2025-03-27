Стихи с днем рождения мужчине: самые красивые поздравления в словах и открытках
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Скачайте бесплатно открытки и стихи с днем рождения мужчине и сделайте его день особенным
День рождения – особенный праздник, который бывает раз в году. Это день, когда хочется сказать имениннику теплые слова, пожелать счастья, здоровья и успехов. Отличным способом поздравить мужчину станет стихотворение – его можно отправить в Viber, Telegram или WhatsApp, а можно оформить в виде открытки. Тем более, сейчас легко найти самые красивые открытки с днем рождения мужчине, скачать бесплатно и порадовать именинника эффектным поздравлением.
"Телеграф" собрал для вас лучшие стихи с днем рождения мужчине.
Поздравления с днем рождения мужчине в стихах
Скачайте стихи с днем рождения мужчине и отправьте их имениннику, чтобы сделать его праздник еще счастливее.
***
В этот славный день рождения
Пожелаю Вам везения,
Моря, солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.
Сил, Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво.
***
Что все желают в день рождения?
Счастливых, радостных деньков?
Но разве это поздравление
Для настоящих мужиков?
Пусть будут все носки по паре,
И пусть всегда клюет карась,
Чтобы ты был всегда в ударе,
Заветная мечта — сбылась!
И чтоб не глох мотор некстати,
Любимою жена была,
Прибавка — часто чтоб к зарплате,
А рядом — верные друзья!
***
В твой день рождения желаю
Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья!
Пусть в жизни личной и в работе
Успех сопутствует тебе,
Чтоб в жизненном круговороте
Ты оставался на коне!
Здоровья крепкого желаю,
Достатка и счастливых дней,
Пускай Господь оберегает,
Во всем благоволит тебе!
***
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что много значит,
Жизнь пусть принесет как желанный подарок!
***
Желаю быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
Ещё тебе удачи пожелаю,
И чтобы кошелёк не опустел.
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
Чтоб было всё, чего ты захотел.
***
Желаю новых достижений,
Пусть бодрость духа всё растёт,
Придёт заветное везение,
Улыбок много принесёт!
Пусть станет больше впечатлений,
И каждый день добро даёт,
Чтоб с самым ярким настроением
Жилось весь день и круглый год!
***
Спешу тебя поздравить с днем рождения!
Пусть в жизни будет только позитив.
Пусть будет все в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.
И будет ровною всегда твоя дорога,
Железный конь тебя не подведет.
Пусть личных достижений будет много,
А в банке будет свой приличный счет.
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!
***
Я от души тебе желаю счастья,
Любви, здоровья, мужества, добра,
Пускай обходит стороной ненастье,
И чтоб удача за руку вела.
Будь сильным и, конечно, самым смелым,
Не знай проблем, печалей, бед и зла,
В делах будь самым ловким и умелым,
И дома чтоб любимая ждала!
Веселья, позитива, настроения,
Везения, душевного тепла,
От всей души сегодня с днем рождения
С заботой поздравляю я тебя!
Открытки со стихами с днем рождения мужчине
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