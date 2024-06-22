На старой "Украине" по Украине: пенсионер с Полтавщины вернулся из велотура с полной "банкой" денег для ВСУ

Популярные блогеры рекламировали поездку, а юристы и футболисты — донатили

За 10 дней пенсионер из Опошни Полтавской области на стареньком велосипеде "Украина" преодолел более 1200 километров, проехав через пять областей, и собрал в поддержку ВСУ более 1 миллиона 600 тысяч гривен. Наибольшую сумму задонатил игрок нацсборной по футболу Артем Довбик .

64-летний Александр Каниболоцкий очень доволен результатами благотворительного велопробега этого года. Это уже третий в его жизни. Первый раз, в сентябре 22-го, ему удалось за пять дней собрать 12 тысяч гривен. Средства передал на шины для 72-й бригады ВСУ. В прошлом году мужчина таким образом собрал за неделю 26 800 гривен – пошли на покупку автомобиля для 5-й штурмовой бригады. Сейчас значительную часть денег сразу передал в фонд Сергея Стерненко на покупку беспилотников. Как распорядиться оставшейся суммой, уже определился, но пока ищет выгодные предложения на военное оснащение.

Когда фраза "выстреливает"

— …Позади было почти 300 километров нелегкого пути, впереди — Золотоноша Черкасской области, — вспоминает недавнюю поездку Александр Каниболоцкий. – Ветер дул мне в лицо, тополиный пух не давал дышать. Я остановился, чтобы немного отдохнуть. Посмотрел в телефон, а на моей банковской карточке всего 3000 гривен донатов. (Я номер счета в Facebook выставил, где делал краткие отчеты о путешествии.) И так мне тяжело на душе стало, что отчаяние взяло. Ей-богу, чуть не расплакался. Отправляясь в путь, мечтал хотя бы 30 тысяч собрать, но проехал, считай, треть пути, а денег было всего десятая часть от намеченного.

А перед этим мне позвонили корреспонденты "Суспильного Черкассы", мы договорились об интервью на подъезде к Золотоноше. И вот кручу я педали такой расстроенный-измученный и даже не замечаю, что впереди едет автомобиль телевизионщиков и меня уже снимают. В ходе интервью журналисты спросили о сумме на счете. "Таким, как я, много не донатят", — ответил я без конкретики. И эта фраза просто выстрелила!

Как только вышел сюжет, мне позвонил известный столичный адвокат, управляющий ведущей адвокатской компанией Евгений Пронин, который родился в Черкассах. И говорит: "Меня тронули ваши слова, я хочу подключиться к сбору, чтобы изменить ситуацию и выйти на хорошую сумму". Он предложил открыть на свое имя "банку" в Монобанке для накопления донатов в поддержку ВСУ, которые обещал при встрече передать мне.

Если честно, мне не очень верилось в эту затею. И все же после выхода сюжета в эфир донатить стали лучше. Еду дальше — на Канев, Белую Церковь. Посмотрю на счет — уже 13 тысяч, посмотрю позже – 26. А в Буче (позади оставались 500 километров) мы встретились с Евгением Прониным и он меня ошарашил новостью: на банке было 1 миллион 35 тысяч гривен, которые перечислили его подписчики! Общая сумма меня просто ошеломила.

Я думал, может быть, тысяч 100 в общем итоге будет. А когда услышал цифру, мне не хватило слов, чтобы выразить благодарность людям, которые встретились мне на пути. Аж язык до нёба присох, не мог им пошевелить… К сбору подключились Артем Довбик, известный футболист, земляк Евгения Пронина, популярный блогер Игорь Лачен. Блогер, волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко рекламировал мой сбор. Знаю только, что Довбик задонатил наибольшую сумму, но какую, мне не сказали.

Евгений Пронин установил Монобанк на моем смартфоне и при включенной видеокамере перебросил собранную сумму. Я завершил велотур 5 июня, в тот же день разбил "банку", а на "Привате" не закрывал сбор еще десять дней после этого. Потому что один знакомый из Зенькова попросил дождаться, когда он получит пенсию и внесет свой вклад в дело. Таким образом, набежала немалая сумма – 1 632 235 гривен.

300 тысяч из них я перечислил Сергею Стерненко, который постоянно помогает ВСУ беспилотниками, в благодарность за его поддержку. Волонтеры из Канева очень просят денег на турникеты. Мы согласовали сумму 108 тысяч. Мне приятно помочь черкащанам, благодаря которым случился такой прорыв в сборе донатов. Часть средств — по просьбе одной из бригад — направлю на покупку мощного РЭБа. Сейчас определяюсь с предложениями, не хочу переплатить. Еще одной бригаде нужен автомобиль, ей тоже пообещал помочь… Для меня все на фронте родные, все наши.

За каждую копейку отчитаюсь.

Александр Николаевич принципиально не брал наличные во время своих путешествий. Только однажды женщина в Миргороде уговорила его взять 200 гривен, так он со своей пенсионной карты перебросил эту сумму на благотворительный счет.

— К сожалению, сегодня многие волонтеры работают по принципу 50/50. Поэтому доверие пропадает к сборам, — возмущается он. — Не хочу, чтобы меня отождествляли с теми, кто наживается на войне.

Боль в ногах проходит после 30 км

Собирать средства для ВСУ во время велотуров Александр Каниболоцкий решил после размышлений, как он может поддержать ребят, вставших на защиту Украины. Очень хотел помочь защитникам, но не имел материальной возможности. Потому что за 40 лет заработал аж… 2980 гривен пенсии. Мужчина всю трудовую жизнь провел за рулем автомобиля, долго работал на молоковозе. На велосипед, который у него с 1982 года, садился нечасто. Это было как хобби. Готовиться к таким большим поездкам времени особо не было — в селе в сезон работы хоть отбавляй. Разве что, смеется, круги на природе наматывал. Но постепенно начал отъезжать дальше от дома — в Котелевский, Диканский районы, объездил Зеньковский. Съездил в Полтаву…

Первый велотур, говорит, был самым трудным. Бедра седлом до крови понатирал. Хорошо, что мазь, которая заживляет раны, была с собой. Ноги очень болели. Боль исчезала после того, как проезжал километров 30, а под вечер снова появлялась. Обгорел на солнце, мок под дождем. А что значит дышать раскаленным асфальтом и выхлопными газами или химикатами, которыми протравливают поля?

Поэтому, проехав 500 километров по предварительно намеченному плану – от Опошни до Батурина на Черниговщине и обратно, был уверен, что на этом свою миссию выполнил. Но, отремонтировав свою "Украину", снова стал собираться в дорогу. Потому что война продолжалась, потребности фронта не уменьшались, и мысли, что нужно помогать воинам, не давали покоя.

Александр Каниболоцкий на Черниговщине

— Где-то вычитал: чтобы помочь кому-то, необязательно быть богатым — достаточно быть добрым, — улыбается пенсионер. — Поддерживать наших защитников — святая обязанность каждого. Год назад, взяв географическую карту, я наметил себе путь в 750 километров в обе стороны. Поворотной точкой выбрал Бучу — хотел отдать дань погибшим.

А в этом году выбрал еще более длинный маршрут — через Полтавскую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. С обязательным заездом в Канев, Бучу и Нежин. За 10—12 дней планировал преодолеть 1000 километров. Но, как опытный велотурист, одолел более 1200 км за 10 дней.

Опытный велосипедист Александр Каниболоцкий

Сверху солнце печет, снизу — асфальт

— До последнего не был уверен, что отважусь на этот тур, — признается Александр Николаевич. — Дело в том, что у меня третья группа инвалидности по неврологическому заболеванию и я вынужден принимать кучу таблеток. Но ведь надо… Так что, собравшись с силами, положив в рюкзак аптечку с лекарствами и тонометр, 26 мая в три часа я выехал за ворота своего дома.

Из багажа Александр Каниболоцкий обязательно берет велоинструменты, запчасти, небольшое количество одежды, немного продуктов, бутылку воды.

Александр имел с собой небольшой багаж, бутылку воды и гематоген

— Относительно моего транспортного средства у знакомых сначала было много скептицизма, — замечает волонтер. — Шутили, мол, он под Гадячем рассыплется. Но, на удивление, "Украина" оказалась очень надежным "попутчиком". В дороге ни разу не подвела. Правда, после тура надо менять практически все крутящиеся детали: каретки, подшипники, колеса… Буду ремонтировать осенью и зимой, выкраивая что-то из пенсии.

А за возможность путешествовать в этом году Александр Каниболоцкий благодарен бывшему главе Зеньковской громады Сергею Максименко, поддержавшему его материально и морально.

Старенькая "Украина" не подвела

— Сколько километров в день вам удавалось проезжать? — интересуюсь.

— Я не ставлю перед собой каких-либо целей, но обычно провожу за рулем 10—12 часов и преодолеваю за это время 130—150 километров. Подъем в три-четыре утра, небольшие остановки лишь для того, чтобы немного отдохнуть и перекусить. Горячие блюда – раз в день, в кафе на АЗС, а иногда целый день на сухпайке. Утром, бывало, только булочка и вода.

Когда выбивался из сил, жевал на ходу гематоген и запивал водой. Иногда оставался без нормального ужина, потому что, кроме ресторана, уже негде было поесть. Днем, случалось, едешь 30 километров – и ни одного магазина. А вода в бутылке такая горячая, как чай. Сверху печет солнце, снизу – нагретый асфальт. Заворачиваешь на автобусную остановку, чтобы укрыться от жары, а там вместо лавочки — груды мусора. Было и такое, что не было возможности помыться под вечер… К тому же дороги местами были ужасные.

Александр Каниболоцкий в Сумской области

Но у меня в голове была только одна мысль: ребятам в окопах еще труднее, а я должен им помогать. Сил добавляло и то, что на своем пути встречал искренних людей, желавших мне всего доброго. Друзья звонили, интересовались, что и как, и это подбадривало. А теперь я рад и счастлив, что благодаря неравнодушным украинцам, задонатившим немалую сумму, я смогу помочь нашим воинам.

— Как насчет планов на следующий год?

Александр Николаевич отвечает после некоторых раздумий:

— Если будет здоровье и финансовая поддержка, поеду. Хочется, конечно, вовлечь в благотворительную акцию и молодых людей, чтобы передать им свой опыт. Но пока они не очень-то хотят присоединяться ко мне…

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