Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля

Музыкант не задумывается о будущем, потому что в наших реалиях это невозможно, а война научила действовать по обстоятельствам.

Юбилейный 60-й год для солиста группы "Вопли Видоплясова" и основателя фестиваля "Країна мрій" во время войны продолжается творческими достижениями — концертами, презентацией новых программ и премьерой треков, зарубежными выступлениями и турами по Украине. О бывших коллегах по группе "ВВ" и смене музыкальных симпатий, о перегрызании российской пуповины и участии в "Культурном десанте" "Телеграф" поговорил с Олегом Скрипкой.

"Во время войны надо отвлекаться"

— Олег, 24 мая вам исполнилось 60 лет. На следующий день вы устроили публичное празднование юбилея. Интересно, как вы праздновали день рождения дома?

— Отмечали очень спокойно в семейном кругу. Задув свечи, полакомились тортом. Дети спели "Многая літа". Скажу, что свои семейные дни рождения мы проводим всегда именно так. 12 июня исполнилось 19 лет моему старшему сыну Роману, и мы тоже праздновали в таком же формате.

А после дня рождения мне впервые в жизни захотелось отпраздновать публично. Считаю, что во время войны нужно отвлекаться. Поэтому сделал программу с НАОНИ, поздравили дети из группы "Зернятко", Олесь Журавчак играл на свирели, студия ведической хореографии "Накшатра" устроили индийские танцы. Пришли мои побратимы из "рок-войска" — Сашко Положинский, Юрко Журавель, Фома, Тарас Компаниченко, после ранения на фронте прибыл и сам Евгений Рогачевский.

Олег Скрипка: "Впервые в жизни захотелось отпраздновать день рождения публично"

Скажу откровенно, мне все это непросто — мозг отказывается воспринимать такие большие цифры. Но ведь время идет, и надо понимать, что моложе мы уже не станем, а вот более мудрыми, профессиональными и сердцем более открытыми — можем.

— Хотели бы после нашей Победы следующий свой юбилей отпраздновать большим концертом в Москве на Красной площади или в Кремлевском дворце либо, может быть, на его развалинах?

– Это, наверное, фэнтези, увидим! Хотелось бы каких-нибудь таких сценариев, но есть понимание, что так просто это не произойдет. Мы движемся к Победе, правда и сила на нашей стороне – это очевидные вещи.

— В декабре 60 лет исполнилось Юрию Здоренко — вашему бывшему коллеге из первого состава группы "ВВ". Поздравляли?

— Я знал, что у Юрка юбилей, но он на свое празднование меня не пригласил, а самому напрашиваться не хочется. Наши творческие отношения разошлись лет 20 назад. За это время я приглашал Юру и Сашу Пипу на юбилейные концерты "ВВ". Играли дважды на сцене, но не произошло эмпатического контакта. Мы даже планировали вместе поехать в юбилейный тур, и оно не сложилось, потому что почувствовал, что ребята этого не хотят.

Здесь нет ничего страшного. Понимаю, что с годами меняются музыкальные симпатии и накапливается внутреннее недовольство. Как буддист я отношусь к этим событиям спокойно, потому что ничего изменить нельзя.

"Нужно соблюдать этническую и языковую гигиену"

— Фестивалю "Країна мрій" исполняется 20 лет. Создавая его, думали, что он будет таким музыкальным долгожителем?

— Я даже о "ВВ" не думал, что группа продержится так долго на сцене. Создавал фестиваль, потому что имел его видение. Сейчас — это проект нашей жизни, потому что хочется создать некий украинский рай — чтобы вишневый сад возле хати и вареники елись.

За "Країною мрій" стоит хиппи-идеология — защита природы, здоровая жизнь и здоровое общение. За 20 лет фестиваль прошел трудный путь — две революции, начало войны, карантин, полномасштабное вторжение. Теперь это наше духовное оружие для самосохранения в трудные времена.

— Легко ли во время войны привезти иностранных исполнителей на фестивальную сцену?

— Я постоянно работаю в этом направлении. Обращаюсь к музыкантам из других стран. Кое-кто сам опасается ехать, некоторым лейблы не позволяют рисковать. Хотели приехать мои друзья из Франции, но посольство их отговорило. Но, несмотря на все, в 2023 году на "Країні мрій" выступала группа Heavenphetamine из Японии. В этом году к нам присоединится Markus K — блюзмен из Нидерландов, путешествующий по миру. Отдельно у нас будут индийская и японская сцены — где не только украинцы будут представлять культуру этих стран, но и постоянно проживающие в Украине индийцы. Поэтому наш фестиваль международный.

— Вы с Noize MC в 2013 году выпустили feat на хит "Танці", вместе пели эту версию в Киеве в 2019 году. Иван занимает настоящую проукраинскую позицию, не думали пригласить его на фестиваль?

— Наш общий feat — это была инициатива Ивана. Он всегда симпатизировал Украине. Но сейчас я с ним не общаюсь. И вообще с любыми россиянами в любых ипостасях не общаюсь и не стремлюсь, тем более вместе выступать. Некоторые российские исполнители могут относиться к нам доброжелательно, и мы можем их воспринимать положительно. Нам для самосохранения нужно соблюдать этническую и языковую гигиену.

— Вы не делите россиян на "хороших русских" и "плохих"?

— Чем меньше мы будем о них говорить и думать, тем быстрее выиграем войну. Посмотрите новости – 90% связано с Россией. Эту пуповину нужно перегрызть и забыть. Надо очищать от них свой внутренний мир, потому что даже мысли о них забирают нашу энергию.

"Наши люди с войной стали добрее"

— Расскажите о своих поездках на восток Украины к нашим военным. Что произвело самое большое впечатление? Каких удивительных людей встречаете?

— К военным я ездил преимущественно с "Культурным десантом". Хотя встречаются спонтанные поездки, но с "Десантом" четко все организовано. Ездили не только на прифронтовые участки, но и туда, где учатся военные.

Были очень щемящие выступления, после которых люди сразу отправлялись на линию столкновения. На прифронтовых концертах неоднократно со сцены наблюдал, как военные встают и группами покидают "зал" — идут на задания или, наоборот, посреди выступления появляются запыленные воины и присоединяются к зрителям.

Во время таких поездок меня больше всего поражает тот покой, уверенность и уравновешенность, которые наблюдаются у наших воинов. И именно этого нам, "мирняку", больше всего не хватает. Именно во время поездок на восток происходит персонализация нашей защиты – понимаешь, кто именно тебя защищает, кто эти люди и в каком состоянии. И это очень успокаивает. Как правило, воины молчаливы и их тяжело "раскачать" на концерте.

Еще я заметил, что наши люди с войной стали добрее. Их легче привлечь к различным инициативам, взаимодействию и помощи. Фестиваль всегда тяжело делать, и из-за финансовых сложностей в том числе, а сейчас во время войны люди подключаются мгновенно.

— В Украине появляются легендарные герои этой войны. Например, Роман Грибов , сказавший фразу о "русском военном корабле", Александр Мациевский, которого расстреляли после фразы "Слава Украине!" . Помним "Призрака Киева"… Как считаете, почему в украинских медиа так мало освещают геройские поступки наших военных? Почему нет наших "Матросовых", "Гастелло", "Мересьевых" и "Космодемьянских"?

— Создание легендарных героев — работа военной пропаганды. Приведенные образцы — советская пропаганда, и еще помним немецкую и американскую. Надо признать, что у нас военной пропаганды не хватает, потому что иногда информационные потоки пускаются на произвол судьбы. Также следует отметить большое влияние кремлевских ботов на наше информационное пространство. Поэтому при таких условиях появиться "Гастелло" и "Матросовы" не могут.

— Когда гитарист Евгений Рогачевский сообщил, что уходит из группы, потому что стал в ряды ВСУ, вы задумались о будущем "Воплей Видоплясова"?

— Я и сейчас не задумываюсь о будущем. В наших реалиях это невозможно. Война научила действовать по обстоятельствам.

"Нашим приоритетом в отношениях была любовь"

— Старшему сыну Роману 19 лет, добавить девять месяцев, выходит еще один юбилей — 20 лет вашему браку с Натальей. Я правильно посчитал?

— Нет — у нашего брака арифметика более сложная. (Смеется.) Мы с Наталией очень долго жили вместе, и у нас не было детей. Потом мы сначала родили детишек, а уже впоследствии женились. Нашим приоритетом в отношениях была любовь.

— Почему ваши дети не выступали на фестивале как артисты?

— Ребята по полной привлечены к организации фестиваля. Они сотрудничают с артистами и волонтерами. К примеру, Роман составляет программу на рок-сцену и контактирует с командами музыкантов. Устиму я предложил выступить на сцене, он отказался: "Я еще не готов!"

— Вам нравятся его треки, которые он обнародовал за последние год-два?

— Я люблю хип-хоп и r’n’b, хотя сам не умею делать такую музыку! Устим — мелодист, у него получается хорошая лирика, не такая "кучерявая", как у меня, но звучит хорошо и убедительно. Он отказался от моей помощи и продюсерской поддержки, хочет всего добиться самостоятельно.

" Мы движемся к Победе, правда и сила на нашей стороне", – говорит Олег Скрипка

— Вам по возрасту облегчен выезд за границу, теперь не нужно собирать кучу документов. Возобновите ли зарубежные поездки с семьей как в довоенное время? Дети наверняка мечтают куда-нибудь поехать с родителями на теплое море?

— Для меня и до 60-летнего юбилея не было проблемой выехать за границу, потому что у меня трое несовершеннолетних детей. Довольно часто выступал в других странах.

Проветрить мозги очень полезно, потому что с удвоенной силой возвращаешься к привычным делам… Когда началось полномасштабное вторжение, я был настроен вывезти за границу маму, жену и детей. Они все категорически отказались: "Не хотим где-то слоняться!"

Летом 2022 года я с большими мольбами уговорил семью поехать на море. Они сначала упирались, но когда через неделю вернулись домой после отпуска, очень радовались путешествию и благодарили. В этом году еще не планировали отпуск.

"Країна мрій" — это наш пятый ребенок!"

— Когда едете за границу на концерт, сложно вывезти с собой коллектив?

— Получить разрешение на выезд мужского состава музыкантов — большая проблема. И каждый последующий раз все только усложняется. Потому последние концерты я выступаю за границей в сопровождении местных музыкантов. Но и здесь есть проблемы, потому что собрать всех людей из других городов в кучу в определенное время невероятно сложно.

— Какую роль ваша жена играет в музыкальной жизни фестиваля "Країна мрій"?

— "Країна мрій" — это наш пятый ребенок! На нашем фестивале много площадок, в том числе две большие сцены — этно и рок. Наталья занимается этносценой, а я роком.

Олег Скрипка с женой Наталией – основатели этнофестиваля «Країна мрій»

— Почему фестиваль "Країна мрій" считаете легендарным?

— Потому что фестиваль формирует у людей хороший музыкальный вкус. Например, обычно со сцены людей в зале воспринимаешь как "серую массу", потому что все в основном одеты в темную одежду, которая сливается в единый серый тон.

Помню первую "Країну мрій", я выхожу на сцену, а передо мной белое поле людей! Большинство пришло в вышиванках и потому возник такой эффект. Для меня это стало открытием!

"Країна мрій" — это не еда-пати, куда все приходят попить пива и поесть фастфуд. Поэтому после наших выступлений всегда на площадке чисто. То есть, если не сорить со сцены, люди не сорят в зале. Также фестиваль создает семьи. Как-то я познакомился с молодоженами, которые впервые увиделись под фестивальной сценой и взялись за руки. И при встрече они показывали мне своего ребенка.

— Многие ваши старые фанаты, такие как я, помнят вас ярким блондином. Почему перестали красить волосы?

— Наверное, из-за возраста — то ли я уже серьезный человек, то ли волос стало меньше (смеется). Но обещаю своим фанатам, как-нибудь соберусь с духом и обязательно покрашусь!

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля "Країна мрій"