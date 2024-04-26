Сегодня фестиваль "Країна Мрій" — культурное явление для единомышленников

Легенде украинского этно-рока, мультиинструменталисту и самобытному исполнителю Олегу Скрипке, которого всегда раздражали длинные руки Кремля, исполнилось 60. Еще до независимости Украины Скрипка и группа "Вопли Видоплясова" стали основателями отечественной рок-музыки и современного звучания украинской песни.

"Телеграф" напоминает, что в вопросах харизмы, драйва и любви к украинской культуре Скрипка всегда был на передовых позициях и никогда не изменял себе. Во время войны артист не прекращал работать на благо процветания украинской культуры, даря поклонникам симбиоз рок-музыки и фольклора.

Олег, семья которого не выезжала из Украины во время великой войны, с презрением и недоверием относится к исполнителям, которые в свое время продвигали "русский мир" в массы, а после открытой агрессии России вдруг повернулись лицом к Украине.

Творчество – ради победы. Скриншот

Фестивалю "Країна Мрій", который основал Олег Скрипка, в этом году исполняется 20. На сегодняшний день это уже настоящее культурное явление, объединяющее единомышленников. Именно на этом фестивале зародился тренд многолюдных гуляний в вышиванках и массового пения гимна Украины.

Фестиваль "Країна Мрій". Фото instagram.com/o.skrypka/

Во время войны Олег Скрипка представил клип-эпос "Номад", созданный с помощью искусственного интеллекта. Это своеобразное путешествие в мир украинских мифов, перенесенное в современность. Клип рассказывает историю воина-путешественника.

"Номад" — эмоциональный военный эпос

С военными. Фото instagram.com/o.skrypka/

Во время войны Олег Скрипка активно занимается благотворительностью, выступает перед военными, продвигая важный тезис — благодаря настойчивой борьбе и сопротивлению все украинское стало модным, популярным и современным. И это навсегда.

На юбилейном концерте в Киеве. Фото пресс-служба ВВ

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