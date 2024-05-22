"Ничего святого нет": в сети новый скандал из-за социальной рекламы, теперь с Героем Мациевским (фото)

Украинцы негодуют и называют это очень неудачной социальной рекламой

В сети обсуждают скандальную социальную рекламу, на которой размещена фотография украинского бойца Александра Мациевского, который был расстрелян россиянами за слова "Слава Украине". Внизу на баннере призыв: "Переходи на украинский".

Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая ВСУ Елена Белозерская. Она подчеркнула, что это, по ее мнению, не самый удачный пример социальной рекламы.

"Переходить на украинский нужно, факт. Мациевский – Герой, это не обсуждается. Но почему этот призыв проиллюстрирован именно этим фото? Ведь Мациевский свое последнее "Слава Украине!" сказал по-русски…", — написала Белозерская.

Она считает, что лучше было бы обыграть реальный случай, когда наши защитники едва не погибли от "дружественного огня" из-за использования русского языка новоприбывшими.

Реклама. Фото: Ольга Белозерская

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей возмущены, что лицо украинского героя используют для рекламных целей и в таком контексте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве появились билборды и ситилайты с неоднозначными надписями "Жизнь не имеет смысла", "Будет только хуже", "Из депрессии не выйти". Вскоре украинская журналистка Янина Соколова объяснила идею этой рекламы и извинилась, что она сработала не так, как на то рассчитывали.