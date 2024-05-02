Водительские права без автошколы. Как работает мошенническая схема

Жертвы не могут пожаловаться в полицию, а деньги никто не вернет

В интернете много сайтов, которые предлагают "помочь" с получением водительских прав всех категорий: обычные категории B, водительские удостоверения грузовика С, или даже категории D для перевозки пассажиров в автобусе.

Но есть одно но – это еще одна мошенническая схема. Вам либо никто не вернет деньги за липовые права, либо вы перейдете на фишинговые ресурсы, охотящиеся за вашими банковскими картами. "Телеграф" рассказывает об этом подробнее.

Что это такое

Поддельные водительские удостоверения внешне похожи на настоящие, но их нет в государственных реестрах, предупреждает Министерство внутренних дел (МВД). Такие права не подтянутся в приложении "Дії" и в Кабинете водителя.

Цена вопроса

Начинаем поиски дельцов в гугле по запросу "Купить права Киев" и получаем кучу сайтов, объявлений на OLX, есть соответствующие предложения в Facebook.

Везде присутствие не нужно, права делают "под ключ" и отправляют по почте клиенту. "Телеграф" опросил трех потенциальных мошенников, расценки примерно одинаковые: от 11 000 до 12 500 гривен.

Мошенники быстро идут на контакт и предлагают сделать права за 15 дней

Процесс выглядит так: сначала человек посылает сканы документов людям с сомнительной репутацией, затем ждет 15 дней и забирает липовый вид в почтовом отделении. Расчет производится послеоплатой также на почте — то есть вы еще и комиссию оплатите.

Кроме того, "Телеграф" пообщался с автоинструктором на условиях анонимности. Тот рассказал, что подлинные права "под ключ" без присутствия сейчас получить нереально. Причина в большом количестве камер наблюдения в кабинете на теоретическом экзамене, а на практическом — камеры уже в салоне авто под несколькими углами.

Максимум, что вам удастся выторговать, это лояльное отношение к мелким ошибкам, как несоблюдение разметки (ее камере не видно). Положительный результат практического экзамена с первого раза никто не гарантирует, а учащемуся автошколы нужно уметь водить и явиться на экзамен лично.

Какими будут последствия

Юридические. Представим, вы уже оплатили 12500 грн за липовые права, сели в авто, что-то нарушили (а здесь шансов много, потому что водить вы не умеете) и вас останавливает полиция.

Ответственность за подделку документов определяется статьей 358 Уголовного кодекса:

штраф 17 тысяч гривен ;

; пробационный надзор до 3 лет;

ограничение свободы сроком до 5 лет ;

; лишение свободы (в зависимости от пункта статьи).

Ответственность за использование фальшивого документа:

штрафом до 850 гривен ;

; пробационным наблюдением до 3 лет;

ограничением свободы сроком до 2 лет.

Купленные права могут угрожать штрафом и лишением свободы

Однако это еще не самое интересное, что может случиться. В прошлом году водитель показал украинские фальшивые права полиции в Польше и стал героем ее соцсетей. Кроме фальшивых прав, мужчина еще и был пьяным. При предъявлении фальшивых водительских прав ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Фишинг. Злоумышленники создают еще и фишинговые ресурсы. Таким образом получают доступ к электронным кошелькам граждан и, в дальнейшем, присваивают деньги людей.

В МВД предупреждают, что государственный сервис всегда имеет домен gov.ua. Проверить свой документ можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

Также злоумышленники заинтересованы в вашей карте

Поэтому, если слышите о правах без личного присутствия, которые вам пришлют по почте по послеоплате, не верьте. Лучше вложить эти средства в обучение с инструктором.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя почти на 2 миллиона.