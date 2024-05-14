ТОП-4 способа сберечь деньги от банковских аферистов

Четыре простых способа как не стать жертвой

Высокие технологии не только делают жизнь удобней для пользователей, но и для мошенников, не стесняющихся зарабатывать на создании "петиций" о липовых героях для кражи личных данных украинцев. Но все-таки самым распространенным обманом в Интернете продолжает оставаться кража денег с платежных карт. Тем не менее существуют способы, гарантированно защищающие вас от мошенников, или хотя бы сводящие потери к минимуму.

Об этом "Телеграфу" рассказала заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская. По ее словам в Украине сегодня насчитывается 115 млн платежных карт или в среднем по 3 на каждого взрослого украинца, что и объясняет популярность мошенничеств, направленных на платежные карты со стороны аферистов.

Банкир назвала четыре основных наиболее действенных способа противодействия мошенничеству:

1.Отдельная SIM-карта для финансовых счетов

Для финансовых операций лучше использовать SIM-карту и никому не разглашать ее номер. Клиенту следует обратиться к мобильному оператору, чтобы привязать номер к паспорту или перейти на контракт. Это можно сделать в салоне оператора мобильной связи или онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Таким образом, злоумышленники не смогут изготовить дубликат SIM-карты для доступа к финансовому счету без ведома клиента;

2.Открытие виртуальной платежной карты.

Можно оформить платежную карту в онлайн-банкинге, чтобы использовать ее для покупок в интернете. Преимуществом виртуальной карты состоит в том, что ее невозможно украсть. Даже если жулики узнают данные с карты, то вряд ли смогут списать с нее средства, ведь их там не будет.

3.Установка лимитов на оплату в интернет-магазинах, на снятие наличных и перевод средств.

4.Надежные пароли

Надежные способы защиты от мошенничества с платежными картами предусматривают установку паролей для карт, входа в онлайн-банкинг и электронную почту. Для каждой банковской карты или системы должен быть свой пароль, который рекомендуется изменять ежеквартально.

"Самый простой совет и одновременно самый весомый: для чувства полной безопасности следует не разглашать PIN-код или пароли входа, тем более — не записывать его в смартфоне или на листе бумаги, оставленном в кошельке. Расчет картой — это быстро и удобно, однако всегда следует быть бдительным и заботиться о собственной безопасности", — советует банкир.

Если же у вас все-таки украли мобильный телефон который привязан к финансовому счету, его следует заблокировать, следуя несложной инструкции.