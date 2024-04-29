Украинцы продолжают вестись: в Минюсте предупредили о мошеннической схеме с петициями о Героях
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Преступники получают доступ к аккаунту всего в несколько кликов
В популярном мессенджере WhatsApp мошенники продолжают использовать схему с ненастоящими петициями о присвоении звания "Героя Украины" погибшим защитникам. Украв аккаунт, злоумышленники рассылают сообщения и призываются перейти по ссылке.
О схеме напомнило Министерство юстиции. Отмечается, что в результате опрометчивого пользователя перекидывает на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу "Электронных петиций".
Затем необходимо ввести номер телефона и получить код, а после его ввода злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp. В результате злоумышленники могут читать сообщения, видеть фото и видео, а также отправлять сообщения от имени пользователя.
Минюст также предоставил рекомендации Госспецсвязи, как защититься от мошенников:
- не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp;
- проверяйте доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные. Официальная страница "Электронных петиций" размещена по адресу: https://petition.president.gov.ua/;
- никогда не вводите код, полученный через SMS, на сторонних сайтах;
- относитесь критически к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код;
- настройте двухфакторную аутентификацию;
- обращайтесь в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности по электронному адресу [email protected] или по телефону +38 (044) 281-88-25.
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