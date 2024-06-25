Был связан с котлетами еще до политики: чем занимался Тищенко до похода в Раду (видео)

Нардеп был популярным ресторатором и шоуменом

Скандальный нардеп Николай Тищенко, разбивший телефон во время обысков его имения, был популярен еще до того, как ушел в политику. Он стал известен как ресторатор и снимался в телевизионных проектах "МастерШеф" и "Ревизор". Тищенко был секс-символом для многих женщин и казался милым через экран.

"Телеграф" решил разобраться, чем был известен Николай Тищенко до того, как стал нардепом и чем он так полюбился зрителю до политической карьеры.

Николай Тищенко занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Нынешний нардеп — владелец сети ресторанов "Наша карта" в Киеве. В нее входят Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки".

Телевизионная карьера началась у Тищенко с шоу "Форт Байяр" около 14 лет назад. Позже он принял участие в телепроектах "Игры патриотов", "Властелин горы" и т.д. Известность Тищенко принесло шоу "МастеШеф", где он входил в состав жюри. Там он завоевал внимание и расположение не только участников, но и зрителей.

В апреле 2016 года Тищенко покинул "МастерШеф" после 6 лет съемок. Сам эксшоумен аргументировал это тем, что он хочет заниматься другим форматом шоу. После этого его пригласили на другой не менее рейтинговый проект.

В 2017 году Тищенко стал ведущим программы "Ревизор". В этом шоу он проверял заведения общепита, в частности свои рестораны.

В 2018 году Николая Тищенко пригласили на "Танцы со звездами". Он танцевал в паре с танцовщицей NANA.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилось лицо Тищенко за последние годы. Известный блоггер рассказал, какие операции производил нардеп для того, чтобы омолодиться.