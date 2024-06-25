"Не хотел отдавать вещдок": Тищенко разбил об стол свой телефон на глазах у ГБР (видео)

Инцидент с Тищенко попал на видео

Народный депутат Украины Николай Тищенко, который получил подозрение от ГБР по делу о нападении на бывшего военного, во время "визита" правоохранителей уничтожил свой мобильный телефон. Все это происходило прямо на глазах представителей бюро.

Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк, публикуя соответствующее видео. На кадрах можно заметить, как Тищенко сначала не называет свою фамилию по требованию правоохранителей, а затем внезапно для всех присутствующих начинает разбивать свой телефон об стол. После того как гаджет получил серьезные повреждения, нардеп решил "усилить эффект", сгибая его своими руками до хруста стекла.

По словам журналиста, на такие действия Тищенко пошел якобы, чтобы не отдавать телефон в качестве вещдока.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался с юридическими тонкостями вероятных последствий для известного ресторатора с мандатом нардепа и борца с колл-центрами: Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде.

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