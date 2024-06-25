"Будет позорище": Дантес, Полякова и Эктор Хименес-Браво высказались о скандале с Тищенко (фото)

Украинские звезды не стали молчать о ситуации с нардепом Тищенко

Скандал вокруг одиозного народного депутата Украины Николая Тищенко, который получил подозрение от ГБР по делу о нападении на бывшего военного и у которого уже провели обыски, набирает обороты. Так, сначала на инцидент с военным отреагировала блогерша Рамина Эсхакзай, а теперь о ситуации с Тищенко высказались другие украинские звезды.

Так, певица Оля Полякова опубликовала в своих instagram-сторис скриншот и поддержала призыв активиста и блогера Игоря Лаченкова не дать замять дело с Тищенко.

"Если замнут, будет позорище", — прокомментировала Оля Полякова.

На призыв Лаченкова предать огласке скандал с Тищенко откликнулся также певец Владимир Дантес. Он также опубликовал сторис — одну с обысков у Тищенко, который разбил телефон, и вторую — со своими требованиями.

"Ну что, опг? Если мы напоминать не будем, об этом забудут: 1. Что по привлечение к ответственности Тищенко. 2. Содолю нужно немного отдохнуть. Давайте полагаться на себя, власть у народа. Нужно менеджеров, которых мы наняли, немного взбудоражить", — написал Владимир Дантес.

А известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво написал гневный пост с нецензурной лексикой, в котором выразил свое мнение и поддержал призыв Лаченкова.

"А что произошло? Может, я пропустил и у нас закончилась война? Отрезвляет ли нас только тогда, когда прилетает по центру Киева? Как им защищать эту действительность? Какие причины вы оставляете им держаться? Это "большое светлое будущее" уже наступило. Если ситуация с Тищенко просто сойдет с рук, тогда мы правда что-то не так делаем", — написал Эктор.

Напомним, 20 июня на военного Дмитрия Павлова в центре Днепра напала охрана народного депутата Николая Тищенко. Военный как раз гулял с ребенком в коляске по городу. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечание в сторону охраны нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полицейский Богдан Писаренко, который в Днепре помогал нардепу Тищенко совершать нападение на военного, был уволен из Национальной полиции. Кроме того, в сети вычислили еще одного нападающего на военного в Днепре, действовавшего вместе с нардепом Тищенко и другими охранниками.

Также мы писали о молодой помощнице Николая Тищенко, которая снимала избиение военного на телефон. Девушка, как оказалось, есть в базе "Миротворца".