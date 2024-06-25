Був пов'язаний із котлетами ще до політики: чим займався Тищенко до походу до Ради (відео)

Нардеп був популярним ресторатором та шоуменом

Скандальний нардеп Микола Тищенко, який розбив телефон під час обшуків його маєтку, був популярним ще до того, як пішов у політику. Він став відомим як ресторатор і знімався у телевізійних проєктах "МастерШеф" і "Ревізор". Тищенко був секс-символом для багатьох жінок і здавався милим через екран.

"Телеграф" вирішив розібратися, чим був відомий Микола Тищенко до того, як став нардепом і чим він так полюбився глядачу до політичної кар’єри.

Микола Тищенко займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Теперішній нардеп є власником мережі ресторанів "Наша карта" у Києві. В неї входять Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки".

Телевізійна кар’єра розпочалася у Тищенка з шоу "Форт Байяр" близько 14 років тому. Пізніше він взяв участь у телепроєктах "Ігри патріотів", "Володар гори" тощо. Популярність Тищенку принесло шоу "МастеШеф", де він входив до складу журі. Там він завоював увагу та прихильність не лише учасників, а й глядачів.

У квітні 2016 Тищенко покинув "МастерШеф" після 6 років знімань. Сам ексшоумен аргументував це тим, що хоче займатися іншим форматом шоу. Після цього його запросили на інший не менш рейтинговий проєкт.

У 2017 році Тищенко став ведучим програми "Ревізор". В цьому шоу він перевіряв заклади громадського харчування, зокрема свої ресторани.

У 2018 році Миколу Тищенка запросили на "Танці з зірками". Він танцював у парі із танцюристкою NANA.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилось обличчя Тищенка за останні роки. Відомий блогер розповів, які операції робив нардеп для того, щоб омолодитися.