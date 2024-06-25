Невыразимая красота: как изменилось лицо Тищенко за последние годы

Вмешательство косметологов заметно невооруженным глазом

Скандального нардепа Украины Николая Тищенка, которому вручили подозрение и провели обыск поместья, обвиняют в злоупотреблении услугами косметологии и пластическими операциями. За последние годы его лицо сильно изменилось, и это не связано с признаками старения.

Известный блогер Святов Дмитрий в своем Instagram рассказал о возможных операциях, которые должны были омолодить Тищенко.

Прежде всего, это филеры на основы гиалуроновой кислоты, которые находятся в среднем участке лица. Они образуют так называемые "щечки-яблочки". Причем их нардеп начал делать еще в 2019 году, то, что они гиперболизированы сейчас – последствия длительных регулярных инъекций.

Кроме этого филлер невооруженным глазом заметен и в губах. Его туда кололи, чтобы объем был пропорционален всему лицу. При этом губы делали под натуральную форму без сильной коррекции их контуров.

Также уколы ботокса были у нардепа довольно часто, ведь его мимика заметно изменилась. Подвижность лба, зоны вокруг глаз заметно ограничена. Также есть вероятность, что исправлялись подбородочные линии и делали "углы Джоли". У Тищенко они не так остры, как обычно, чтобы сохранить маскулинность черт.

В общем, лицо нардепа выглядит очень отечным и заплывшим, это возникло именно из-за большого количества филеры с гиалуроновой кислотой. Она по своей структуре задерживает воду и за счет этого образует так называемый "молодой" объем. Но при гиперкоррекции, как у Тищенко, возникает "мясистое" лицо и искусственный вид.

Еще у нардепа, возможно, была блефаропластика глаз, ведь изменился разрез и взгляд.

Заметим, что официальных комментариев по поводу коррекции лица и пластических операций нардеп не давал.

Напомним, что Тищенко объявили подозрение в незаконном лишении мужчины свободы. Делу предшествовало то, что 20 июня на военного Дмитрия Павлова в середине Днепра напала "свита" вышеуказанного нардепа. Мужчина как раз гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания в сторону охраны нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Ранее "Телеграф" писал о том, что нашли в имении Тищенко во время обыска.