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Собака или кот? Интересный тест по картинке раскроет ваш характер

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Занимательный тест для любителей животных
Занимательный тест для любителей животных. Фото Freepik

Пройдите тест и узнайте о себе больше

Некоторые люди больше любят котов, а другие собак, причем не зависимо от того, имеют ли они любимца дома. Ваша любовь к тому или другому животному расскажет больше о вашем характере. "Телеграф" уже рассказывал о необычном тесте — какое у вас чувство юмора, а сегодня делится новым тестом по картинке с животными.

Посмотрите на картинку и определитесь, кого вы любите больше — котиков или собак

тест по картинке

Результаты теста

Кот

Если вам больше нравятся коты, значит вы скорее интроверт — человек, которому комфортно наедине и который не стремиться к общению и новым знакомствам. Вы любите спокойную обстановку вокруг, много времени проводите вдали от людей и по возможности избегаете шумных компаний. При этом вы очень мудрый, уравновешенный и продуманный человек. Вами сложно манипулировать и спровоцировать на скандал.

Собака

Если вам больше нравятся коты, значит вы скорее всего экстраверт — веселый и компанейский человек. Вам приятно общаться с людьми, налаживать новые связи и проводить время в шумных компаниях. При этом вы очень добрый, эмпатичный и милосердный человек, к которому часто приходят за советом. А ваша харизма и обаяние никого не оставляют равнодушными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном необычном тесте по картинке. Выберите любимый фрукт и узнайте всю правду о своем темпераменте.

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#Психологический тест #тест по картинке