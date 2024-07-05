"На ней три квартиры и тачка в придачу": героиня видео Николаса Кармы взбесила украинцев стоимостью украшений

Новое видео с "луком" от Николаса Кармы наделало шумихи в сети

Известный львовский блогер Николас Карма и его рубрика "Скільки коштує ваш лук?" стал очень популярным в Украине. Парень снимает свои ролики не только во Львове, но и в других городах, а также время от времени посещает столицу. Как оказалось, блогер также делает заказные видео, и не только рекламные.

Так, в этот раз Николас Карма опубликовал в своем Instagram видео с новой героиней в Киеве, и не стал скрывать, что его "заказали" на ее день рождения друзья. Блогер не стал раскрывать сумму, которую получил за этот корпоратив, однако, судя по героине, она (или ее друзья) может себе позволить такого гостя. И она точно знала, что он там будет, хотя сначала вроде даже засмущалась.

Так, героиней нового видео из рубрики "Скільки коштує ваш лук?" стала девушка по имени Анна. Похоже, она праздновала свой день рождения в одном из заведений Киева и соответственно нарядилась. Девушка надела приталенное черное платье с открытыми плечами за 6 тысяч долларов и самые дорогие украшения.

Так, колье Bulgari на шее Анны, по ее словам, стоит 180 тысяч евро (более 7 миллионов гривен). Также на ней был браслет этого же бренда за 190 тысяч евро, кольцо за 18 тысяч евро и часы за 58 тысяч евро, которые ей подарили. Еще девушка надела сережки за 35 тысяч евро. Ко всему этому Анна надела босоножки за 64 тысяч гривен.

В интервью блогеру девушка рассказала, что она байер. Это профессиональный покупатель, человек, который знает, где купить нужную вещь лучшего качества и по выгодной цене. А потом умеет выгодно это продать. Также девушка заверила блогера, что она донатит и помогает людям с самого начала войны. И призналась, что у нее есть молодой человек.

Такие дорогие украшения на девушке сильно возмутили пользователей соцсети. Украинцы в комментариях выразили свое недовольство, что девушка хвастается своим богатством во время войны:

И вот объясните мне, как это может быть в стране, где идет война, где молодые мужчины умирают. А тут хвастовство и смехи.

Надо добавить вопрос: какие налоги вы платите? Если таков уровень расходов, какие должны быть доходы?

Вот и увидели спит с коррупционерами. В лучшем случае чья-то дочь. Но суть причастности к коррупции это не меняет. И за кого идти воевать в этой стране? За украшения 180 тысяч евро?

Офигеть, на ней три мои квартиры и еще тачка в придачу. Надо менять профессию.

Зачем вы это делаете? Раздражать женщин, детей, родных военных, которые каждый день в трауре и поиске денег на донаты?

Это какой убогий должен быть внутренний мир, чтобы такое покупать/носить во время войны, когда многие донатят из последних денег.

Интересно, а можно ли доказать происхождение денег, потраченных на эти булгары и томфорды?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на известного блогера Николаса Карму напали прямо в центре Львова. Хулиганы распылили баллончик в лицо блогера.