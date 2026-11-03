Транспортный коллапс и отсутствие воды: как Киев переживает блэкаут

Метро работает в штатном режиме

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С вечера вторника, 3 ноября, в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Троллейбусы и трамваи будут частично дублировать автобусы. Ситуация с энергетикой в столице значительно ухудшилась.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов: часть маршрутов будут дублировать автобусы. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:

№ 3ТР – Железнодорожный массив – Дворец спорта;

№ 4ТР – просп. Свободы – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 6ТР – Минский массив – Майдан Незалежности;

№ 8ТР – ул. Смелянская – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 11ТР – Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багриновая гора;

№ 14ТР – Ботанический сад – железнодорожный вокзал Центральный;

№ 17ТР – пл. Космонавтов – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 23ТР – ул. Мечты – ст. м. "Лукьяновская";

№ 24ТР – ул. Северная – просп. Свободы;

№ 26ТР – просп. Свободы – ст. м. "Нивки";

№ 27ТР – ст. м. "Почайная" – железнодорожная станция "Киев-Волынский";

№ 28ТР – просп. Свободы – ст. м. "Лукьяновская";

№ 29ТР – Дарницкая площадь – железнодорожная платформа "Куренивка";

№ 30ТР – ул. Милославская – ул. Кадетский Гай;

№ 31ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская";

№ 32ТР – ул. Северная – ул. Сошенко;

№ 33ТР – Минский массив – железнодорожный вокзал Южный;

№ 35ТР – просп. Свободы – ул. Кадетский Гай;

№ 36ТР – ул. Северная – ул. Чернобыльская;

№ 37ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

№ 38ТР – ст. м. ”Выдубичи” – Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 40ТР – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;

№ 41ТР – ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";

№ 42ТР – ул. Ольжича – ст. м. "Лыбидская";

№ 43ТР – Кибцентр – Дарницкая площадь;

№ 44ТР – ул. Северная – просп. Степана Бандеры;

№ 45ТР – ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";

№ 47ТР – ул. Милославская – ст. м. "Минская";

№ 50КР – ул. Милославская – Дарницкая площадь;

№ 50ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:

№ 1Т – Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная";

№ 3Т – ст. "Жюля Верна" – ст. "Старовокзальная";

№ 12Т – Пуща-Водица – пл. Тараса Шевченко;

№14Т – Отрадный просп. – Контрактовая площадь;

№ 16Т – Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";

№ 19Т – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;

№22Т – просп. Воскресенский – ЗОСК;

№27Т – ул. Милославская – ст. м. "Позняки";

№28Т – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

№ 29Т – ст. м. "Бориспольская" – ст. м. "Лесная".

В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.

"Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. В то же время, его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров будут оперативно информировать через официальные ресурсы КП "Киевский метрополитен"", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Киеве сейчас

В результате российских атак на энергетику столица Украины погрузилась в темноту. В большинстве районов отсутствует электроснабжение и вода. В столице введены экстренные графики отключений. В результате чего временно приостановили работу наземного электротранспорта.

"Киевводоканал" работает над восстановлением водоснабжения, однако сроки не называются. Также неизвестно на сколько остановили работу электротранспорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает прекращение выработки энергии тремя ТЭЦ в Киеве и насколько это критично.