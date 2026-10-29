Первый снег и паника на СТО: мастер шиномонтажа дал водителям советы перед зимой

Нюансы хранения шин и распространенные ошибки эксплуатации автомобилей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сейчас в шиномонтажных мастерских традиционный ажиотаж: предусмотрительные водители заранее меняют летнюю резину на зимнюю на своих автомобилях. И самое время поговорить о нюансах переобувания.

Собеседником "Телеграфа" стал мастер шиномонтажа столичного автохаба "Nesemos", 33-летний ветеран российско-украинской войны Владислав Корж. В прошлой гражданской жизни – таксист, а в военной – заместитель командира по техническому обеспечению минометной батареи второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Где колесам лучше отдохнуть: на балконе, в гараже или в мешке?

— Влад, у вас, наверное, сейчас самые горячие дни…

— Да, это сезонная работа, поэтому ощущается напряжение. Ответственные водители пытаются успеть переобуться до ноября, ведь там все возможно — и заморозки после дождя, и первый снег, поэтому дороги станут скользкими.

— С какими проблемами колес вы чаще всего сталкиваетесь?

— С пробитыми шинами. Они "ловят" саморезы, гвозди, металлические осколки…

— А в каком состоянии они к вам попадают после "летнего отдыха"?

— Бывает, с трещинами. Это указывает на то, что шины были не защищены от солнца, ведь резина от нагревания пересыхает. И в этом случае ее нужно менять.

Владислав Корж

— Кстати, как правильно хранить шины в межсезонье? На балконе или в гараже? Сложенными друг на друга или в вертикальном положении?

— Желательно, чтобы они не контактировали с сырой землей. Потому что резина при неправильном хранении быстрее трескается. Лучше, конечно, в гараже, где поддерживается соответствующий температурный режим. Чтобы там было сухо, чтобы туда не попадали ни дождь, ни солнце. И лучше в подвешенном состоянии или на стеллаже. А вертикально их поставить или горизонтально положить, не имеет значения. Это кому как удобно.

А если хранить на балконе, то нужно по крайней мере накрыть, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, потому что резина может пересыхать и покрываться микротрещинами. Такие колеса, к сожалению, непригодны для использования.

— Чтобы резина не деформировалась, ее лучше хранить на дисках?

— Можно и на дисках, и без дисков. Это не важно. Но я советовал бы использовать специальные мешки для колес. К деформации резины приводит именно неправильное ее хранение.

— Как распознать уставшую резину, даже если есть протектор?

— Она будет потрескавшаяся.

— Какое наибольшее количество автомобилей вы обслуживали за одну смену во время осеннего ажиотажа?

— После ранения у меня третья группа инвалидности – у меня правая нога короче, что дает дополнительную нагрузку на позвоночник, и то я со своим здоровьем без особой спешки за час одну машину переобуваю. Это вместе с балансировкой. Всего за рабочую смену — с обедом и перекурами — вполне реально сделать десять автомобилей.

Влад за работой

— С какими курьезами или проявлениями клиентской паники вы сталкиваетесь, когда выпадает первый снег?

— Многие ездят на летней резине до последнего. К сожалению, первый снег сразу приводит к увеличению аварий. И тогда начинается сплошная паника: на шиномонтаж моментально вырастают длиннющие очереди. Похоже, пол-Киева стоит на СТО. Но не нужно ездить от одной станции к другой. Достаточно позвонить в ближайшую и записаться на свободное время. Как я уже говорил, заменить шины занимает один час. Это время можно провести в зале ожидания за чашечкой кофе.

— Наверное, в пиковые дни ноября или апреля, когда водители переобувают свои машины, автомеханикам приходится работать и по двое суток подряд?

— В гражданской жизни есть определенное рабочее время: в воскресенье у нас выходной, в субботу — рабочий день до обеда.

Азот в шинах и вибрация в руле: мифы и реальность

— В чем разница между дешевым и дорогим шиномонтажом, кроме цены? На чем чаще всего экономят недобросовестные мастера? Скажем, на калибровке балансировочного станка, качестве пасты или балансировочных грузиках?

— Здесь даже если кто-то и захочет обмануть, то не обманет. Ведь, по сути, везде универсальное оборудование. Все работают по действующим стандартам, поэтому все прозрачно. Работа сводится к разборке колеса, а после балансировки — к наклейке грузика на станке и все. А монтажная паста, несмотря на ее разновидности, работает одинаково, обеспечивая плотное прилегание борта к диску.

— Как вы относитесь к накачиванию шин азотом? Это реально лучше ли это удачный маркетинговый ход?

— По-моему, маркетинговый ход. Насколько я знаю, это процесс заполнения автомобильной покрышки газом с высоким содержанием азота (около 95%) вместо обычного сжатого воздуха, который уже состоит из примерно 80 процентов азота, а также кислорода и других примесей. Говорят, это обеспечивает стабильность давления, мол, азот меньше реагирует на перепады температур и нагрев колеса при движении, поэтому давление внутри шины колеблется не так сильно, как при использовании обычного воздуха.

Ну, это очень сомнительные эксперименты. Никакой разницы никто не видит и не чувствует. Мы такого точно не используем.

— Можно ли на глаз или по звуку определить, что колесо отбалансировано неправильно?

— При этом задние колеса не будут подавать никаких сигналов, а неправильно отбалансированные передние приведут к вибрации в руле.

— А может ли такая машина с неотбалансированными колесами выехать из шиномонтажа?

– Легко. Если неправильно выставлен балансировочный станок. Чтобы он правильно балансировал, его самого сначала нужно правильно откалибровать.

Владислав в мастерской

— По каким первым признакам на дороге водитель может понять, что с колесами что-то не так и нужно срочно ехать на шиномонтаж?

— Опять же, та же вибрация в руле. Самой распространенной причиной тому — низкопрофильная резина, первым врагом которой являются ямы на дорогах. Как только водитель поймает хорошую яму, на колесе сбоку вылезает грыжа, которая и будет давать вибрацию. Это значит, пора заезжать на шиномонтаж. Да, это можно отремонтировать, но сколько после этого выездит колесо, неизвестно. Может, неделю, а может стрельнуть сразу после выезда из мастерской. Поэтому я бы рекомендовал не выбрасывать деньги на ветер, а сразу покупать новое колесо.

— Какая резина самая лучшая, по-вашему?

— "Континенталь", "Мишлен". Но ведь хорошее качество – это высокие цены. Мой побратим, скажем, за одно колесо фирмы "Континенталь" недавно заплатил 16 тысяч гривен.

— Сколько лет такое колесо может прослужить?

— Все зависит от эксплуатации. Во-первых, автомобиль нужно вовремя – дважды в год – переобувать, а не постоянно ездить на зимней резине.

Во-вторых, многое зависит от ухода за машиной. Например, не откладывать на потом процедуру развал-схождения. Ведь если углы сбиты, то очень быстро съедается резина.

Лучше вовремя отремонтировать одну запчасть

— Возьметесь ли вы за ремонт шины, на ваш взгляд, безнадежной, если клиент умоляет что-нибудь с ней сделать?

— Недавно ко мне заехали военные с пробитым колесом. Я его снял, а там резина такая лысая, что даже корд уже вылез. Такое колесо уже нельзя ремонтировать, потому что оно в любой момент может выстрелить. Ладно, если это будет заднее, то ничего страшного, а если такое будет стоять спереди, машина слетит в кювет. И хорошо будет, если она при этом никого не зацепит.

Ребята настаивали на ремонте. "Нам нужно, чтобы оно поездило!" — просили. Но я принципиально не взялся за работу. Не хотел брать на себя такой грех.

— Какие колеса тяжелее всего и неприятнее менять?

— Низкопрофильные и в огромных внедорожниках.

— Если нет очевидных неисправностей, нужно ли проводить профилактическую проверку?

— Обязательно хотя бы раз в полгода следует заезжать на СТО и делать диагностику, потому что запчасти имеют свой срок износа. Поэтому лучше отремонтировать одну, чем потом десять, которые из-за нее сломаются.

— Сколько времени примерно занимает диагностика и сколько это стоит?

— Цена полного спектра диагностики, включая компьютерную, в Украине колеблется от 800 до 2500 гривен. И это занимает час-полтора.

Владислав Корж за работой

— Стоит ли для иномарок искать оригинальные запчасти? Или можно обойтись заменителями?

— Оригиналы, конечно же, стоят дорого и не каждому по карману. А заменители бывают не хуже и по значительно более доступным ценам. Однако мы учитываем пожелания клиента. Есть такие, кто упорно настаивает на оригинальных запчастях. Тогда мы заказываем их из Европы.

— Как относятся мастера к присутствию клиента при ремонте машины? Или лучше, чтобы он не мешал?

— Кто-то хочет видеть, как все делается, потому что ему интересно, кто-то разбирается в этом всем и хочет, например, заглянуть под машину на яме, чтобы увидеть ее состояние снизу. К этому мастера нормально относятся.

А есть такие, которые любят давать указания: "Я видел в интернете, как это ремонтируют, поэтому делайте, как в интернете". Ни один мастер не любит, когда ему дают дурацкие советы, потому что он специалист и знает, как правильно делать. Кроме того, отвлечение от дела — это еще и время. Так можно три часа потратить на то, что делается за тридцать минут. Я в таких случаях прошу мастера-приемщика забрать надоедливого клиента в комнату ожидания, чтобы не мешал.

— С вашей точки зрения, как изменились автомобили и шины за последние годы?

— С начала 2000-х, когда колеса стали заменять бескамерными, ничего особенно не изменилось. Бескамерки – это гораздо проще. Раньше при разборке колеса, чтобы добраться до пробитой камеры и заклеить ее, нередко пробивали резину в другом месте…

Автомобиль на фронте – это залог жизни

— Знаю, автомобили военных и те, что пригоняют волонтеры из Европы для нужд фронта, вы ремонтируете бесплатно. Где берете на это деньги?

— Ремонтируем гражданский транспорт, а вырученные средства вносим на специальный счет благотворительного фонда, который тоже называется "Nesemos". У нас уже две мастерские – одна давно работает на левом берегу в Киеве, а вторая, которой я управляю, недавно открылась на правом. Но в ней пока нет шиномонтажа.

— Какая самая большая проблема автомобилей на фронте?

— Ходовая часть, потому что там нет дорог. Конечно, летят двигатели и колеса. Если нужно, электрику ремонтируем. Со мной работает еще один ветеран войны, и нам очень важно, чтобы ребята ездили на качественно отремонтированных машинах.

— Автомобили, которые волонтеры покупают для защитников в Европе, в более-менее нормальном состоянии?

— Вы ведь понимаете, что каждый волонтер экономит и хочет купить машину подешевле, чтобы приобрести их больше. А за копейки вы возьмете хороший автомобиль? В любом случае его следует приводить в нормальное состояние.

— А в каких условиях происходит ремонт автомобилей вблизи линии фронта?

— Каждое подразделение ищет себе место для жилья и обслуживания автомобилей, потому что автомобиль – это залог жизни военного: если машина едет, значит, больше шансов остаться в живых. Что-то из запчастей подвозят волонтеры, но большинство мы ремонтировали за свои средства, потому что это гораздо быстрее.

Обычно ремонт автомобиля там длится два-три дня. Если нет каких-то запчастей, их заказывают в Киеве, на следующий день они приходят, а на третий день машина уже на колесах поехала воевать дальше. А если машина не для нужд фронта, а просто для обеспечения жизнедеятельности подразделения, она может ждать своей очереди неделю-две. На такие ремонты объявляются сборы, подключаются волонтеры.

Вот во время полномасштабки мне три года без выходных приходилось работать. Я и водителем был, и машины ремонтировал, и техническим обеспечением занимался, и многие другие задачи выполнял. Я на войну пошел добровольцем в 2014-м, имея всего двадцать лет.

А на шиномонтажника выучился уже после списания с военного учета.

Фото предоставлены Владиславом Коржом