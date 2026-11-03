Нововведения для военнообязанных: какие 5 главных изменений появились в оформлении инвалидности

Рассказываем, как теперь проходит медицинская процедура оформления статуса

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В Украине обновили правила установления инвалидности и оценки повседневного функционирования человека. Изменения затрагивают в том числе военнослужащих и военнообязанных мужчин. В частности, расширили возможности бессрочного установления инвалидности, уточнили условия сохранения ее статуса и порядок прохождения медицинской оценки.

Какие пять основных изменений нужно учитывать?

1. Инвалидность можно будет установить бессрочно

Уточнили условия, при которых инвалидность устанавливают без повторной оценки. Это возможно уже при первичной оценке, если у человека выявили необратимые нарушения функций организма, которые нельзя устранить лечением или реабилитацией.

Также обновили перечень анатомических дефектов и заболеваний, при которых инвалидность устанавливают бессрочно. В нем 97 позиций.

2. Статус инвалидности сохранят до нового решения

Изменения касаются и повторной оценки. Если срок ранее установленной инвалидности истек, а решение об изменении статуса или об отказе в установлении новой группы приняли позднее, прежний статус будет действовать до даты нового решения.

Задержка с прохождением оценки не должна прерывать статус инвалидности.

3. Военнослужащим упростили направление на оценку

Теперь направление военнослужащего на оценку повседневного функционирования сможет оформить не только соответствующая комиссия по результатам военно-врачебной экспертизы.

Такое право получит и начальник медицинской службы воинской части – при наличии предусмотренных оснований.

4. Некоторые военные смогут пройти оценку прямо в больнице

Расширили перечень случаев, когда оценку повседневного функционирования можно провести по месту пребывания или лечения человека.

Это касается, в частности, военнослужащих и участников боевых действий, которые долго находятся на стационарном лечении и не соответствуют критериям для заочной оценки.

5. Уточнили связь между заключениями ВВК и установлением инвалидности

Для сопоставления формулировок военно-врачебных комиссий (ВЛК) о причинной связи заболеваний и травм с причинами инвалидности ввели единый справочник.

Это важно прежде всего для военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания во время службы.

Новые правила уточняют порядок установления инвалидности и медицинской оценки военнослужащих

Означают ли изменения автоматическую отсрочку от мобилизации?

Нет. Перечисленные нововведения касаются прежде всего процедуры установления инвалидности и медицинской оценки.

Они не предусматривают автоматической отсрочки от мобилизации, сами по себе не меняют правила бронирования, основания для освобождения от военной службы или порядок мобилизации.

Наличие заболевания или прохождение медицинской оценки тоже не означает, что человеку автоматически установят инвалидность или предоставят отсрочку.

Важно: изменения уточняют процедуру установления инвалидности, позволяют сохранять соответствующий статус на время повторной оценки и расширяют возможности медицинского обследования военнослужащих. Вопросы мобилизации и права на отсрочку регулируют отдельные нормы законодательства.

Как сообщал "Телеграф", постановление Кабмина № 1338 предусматривает бессрочное установление инвалидности в отдельных случаях. Однако проблема определения срока для людей с необратимыми нарушениями остается актуальной в практике комиссий. Срок зависит не только от диагноза, но и от совокупной оценки нарушений функций организма. Поэтому вывод о необратимости не всегда означает бессрочный статус: в описанном случае комиссия установила инвалидность на один год, и человеку пришлось проходить проверку ежегодно.