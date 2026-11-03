Прилетают раз в 8-10 лет: птиц из Сибири заметили в Украине (фото)

Необычные гости попали на камеру в киевском ботсаду

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Биолог, натуралист и фотограф дикой природы Олег Марцун 31 октября впервые встретил пятнистых кедровок сибирского подвида в киевском Ботаническом саду имени Гришко. Этой осенью они массово появились далеко за пределами привычного ареала: в Украине их наблюдают от Полесья до южных областей.

О своей встрече с пернатыми гостями Марцун рассказал в Facebook.

Как биолог нашел кедровок в Киеве

До поездки естествоиспытатель искал птиц в лесах и парках, но безрезультатно. В пятницу вечером он увидел сообщения об их появлении в столице, а уже на следующее утро отправился в Киев. На месте насчитал не менее шести особей; часть держалась на участках, где наблюдать за ними было труднее.

"Для меня это была первая встреча с этим видом, так что эмоций хватало. Сибирские путешественницы оказались удивительно доверчивыми и позволяли приближаться на вполне приличное для фотографа расстояние", — рассказал Марцун.

Кедровки преимущественно кормились на земле, доставая еду из подстилки. Впоследствии фотограф заметил двух птиц на туях, где они искали и поедали семена. Кедровки всеядны, однако семена хвойных деревьев составляют важную часть их рациона.

Сибирская пятнистая кедровка в Киеве. Фото: Олег Марцун

Сибирская пятнистая кедровка в Киеве. Фото: Олег Марцун

Почему сибирские птицы отправляются на запад

Массовое непериодическое перемещение птиц далеко за пределы привычного ареала называют инвазией. Приблизительно раз в 8–10 лет сибирские кедровки отправляются на запад, преодолевая тысячи километров от родных лесов. Этой осенью сообщения о встречах с ними поступали из разных регионов Украины: птиц замечали в парках, во дворах и дачах.

Сибирская пятнистая кедровка в Киеве. Фото: Олег Марцун

"Причины таких переселений окончательно не выяснены, но чаще всего их связывают с неурожаем семян хвойных деревьев, прежде всего кедровой сосны, а также с изменениями численности птиц", — пояснил натуралист.

Сибирская пятнистая кедровка в Киеве. Фото: Олег Марцун

Инвазии не имеют стабильного графика, в отличие от регулярных сезонных миграций. Их интенсивность зависит от доступности кормов, погодных условий и численности популяций. Такие перемещения особенно характерны для птиц, питающихся семенами хвойных деревьев: когда еды в местах гнездования не хватает, они уходят далеко на запад и юг.

Сибирская пятнистая кедровка в Киеве. Фото: Олег Марцун

Еще одной находкой стали клесты

В Киеве Марцун также встретил стайку клестов. По его словам, в этом году у них тоже происходит инвазия, поэтому хвойные леса и парки принимают гостей из северных краев. Клесты имеют клюв с перекрещенными кончиками, благодаря которым достают семена из хвойных шишек.

Этой осенью наблюдатели птиц фиксируют массовые перемещения также чечеток, чижей и черных синиц. Подобные явления наблюдаются в других европейских странах, а появление необычных пернатых в Украине является частью более широкого миграционного процесса.

Для биолога встреча с кедровками стала пополнением личного списка увиденных видов. Натуралист также планирует сделать сибирскую гостью героиней будущих рассказов своей книги "Охота на чудеса".

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