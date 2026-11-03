Прилетают раз в 8-10 лет: птиц из Сибири заметили в Украине (фото)
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Необычные гости попали на камеру в киевском ботсаду
Биолог, натуралист и фотограф дикой природы Олег Марцун 31 октября впервые встретил пятнистых кедровок сибирского подвида в киевском Ботаническом саду имени Гришко. Этой осенью они массово появились далеко за пределами привычного ареала: в Украине их наблюдают от Полесья до южных областей.
О своей встрече с пернатыми гостями Марцун рассказал в Facebook.
Как биолог нашел кедровок в Киеве
До поездки естествоиспытатель искал птиц в лесах и парках, но безрезультатно. В пятницу вечером он увидел сообщения об их появлении в столице, а уже на следующее утро отправился в Киев. На месте насчитал не менее шести особей; часть держалась на участках, где наблюдать за ними было труднее.
"Для меня это была первая встреча с этим видом, так что эмоций хватало. Сибирские путешественницы оказались удивительно доверчивыми и позволяли приближаться на вполне приличное для фотографа расстояние", — рассказал Марцун.
Кедровки преимущественно кормились на земле, доставая еду из подстилки. Впоследствии фотограф заметил двух птиц на туях, где они искали и поедали семена. Кедровки всеядны, однако семена хвойных деревьев составляют важную часть их рациона.
Почему сибирские птицы отправляются на запад
Массовое непериодическое перемещение птиц далеко за пределы привычного ареала называют инвазией. Приблизительно раз в 8–10 лет сибирские кедровки отправляются на запад, преодолевая тысячи километров от родных лесов. Этой осенью сообщения о встречах с ними поступали из разных регионов Украины: птиц замечали в парках, во дворах и дачах.
"Причины таких переселений окончательно не выяснены, но чаще всего их связывают с неурожаем семян хвойных деревьев, прежде всего кедровой сосны, а также с изменениями численности птиц", — пояснил натуралист.
Инвазии не имеют стабильного графика, в отличие от регулярных сезонных миграций. Их интенсивность зависит от доступности кормов, погодных условий и численности популяций. Такие перемещения особенно характерны для птиц, питающихся семенами хвойных деревьев: когда еды в местах гнездования не хватает, они уходят далеко на запад и юг.
Еще одной находкой стали клесты
В Киеве Марцун также встретил стайку клестов. По его словам, в этом году у них тоже происходит инвазия, поэтому хвойные леса и парки принимают гостей из северных краев. Клесты имеют клюв с перекрещенными кончиками, благодаря которым достают семена из хвойных шишек.
Этой осенью наблюдатели птиц фиксируют массовые перемещения также чечеток, чижей и черных синиц. Подобные явления наблюдаются в других европейских странах, а появление необычных пернатых в Украине является частью более широкого миграционного процесса.
Для биолога встреча с кедровками стала пополнением личного списка увиденных видов. Натуралист также планирует сделать сибирскую гостью героиней будущих рассказов своей книги "Охота на чудеса".
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