Вместо Nutella: как приготовить шоколадно-ореховую пасту всего из четырех ингредиентов

Фундук и молочный шоколад – основа домашнего лакомства

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Шоколадно-ореховую пасту для сладкого завтрака легко приготовить дома. Понадобятся всего четыре ингредиента: фундук, молочный шоколад, подсолнечное масло и сахарная пудра.

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Рецептом домашней альтернативы Nutella поделился сайт Econea. Для приготовления понадобится мощный блендер: он измельчит твердые орехи и поможет сделать пасту без комочков.

Какие ингредиенты нужны для пасты

Подготовьте

150 г фундука

5 столовых ложек подсолнечного масла

80 г молочного шоколада для кулинарии

30 г сахарной пудры

Фундук нужно обжарить, очистить от шелухи и измельчить с маслом. Шоколад добавить растопленным, а сахарную пудру – в самом конце, перед повторным взбиванием.

Как приготовить шоколадно-ореховую пасту

Высыпьте фундук на сковороду и обжарьте на слабом или среднем огне. Дайте орехам остыть: в этом рецепте их очищают и отправляют в блендер уже после охлаждения.

Заверните остывший фундук в кухонное полотенце и потрите орехи между ладонями, чтобы снять шелуху. Переложите очищенный фундук в чашу блендера, влейте подсолнечное масло и измельчайте, пока масса не станет густой пастой.

Отдельно растопите молочный шоколад на водяной бане. Добавьте его к ореховой массе вместе с сахарной пудрой, снова включите блендер и взбейте до однородности.

Ориентируйтесь на консистенцию, а не на время измельчения.

Домашнюю шоколадно-ореховую пасту можно подать к блинам Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как хранить и подавать домашнюю пасту

Переложите готовую смесь в стеклянную банку. Храните ее в прохладном месте, но не в холодильнике, и используйте как можно скорее.

Пасту можно намазать на хлеб и подать на завтрак. Она также хорошо сочетается с блинами и оладьями.

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