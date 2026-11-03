Вместо Nutella: как приготовить шоколадно-ореховую пасту всего из четырех ингредиентов
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Фундук и молочный шоколад – основа домашнего лакомства
Шоколадно-ореховую пасту для сладкого завтрака легко приготовить дома. Понадобятся всего четыре ингредиента: фундук, молочный шоколад, подсолнечное масло и сахарная пудра.
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Рецептом домашней альтернативы Nutella поделился сайт Econea. Для приготовления понадобится мощный блендер: он измельчит твердые орехи и поможет сделать пасту без комочков.
Какие ингредиенты нужны для пасты
Подготовьте
- 150 г фундука
- 5 столовых ложек подсолнечного масла
- 80 г молочного шоколада для кулинарии
- 30 г сахарной пудры
Фундук нужно обжарить, очистить от шелухи и измельчить с маслом. Шоколад добавить растопленным, а сахарную пудру – в самом конце, перед повторным взбиванием.
Как приготовить шоколадно-ореховую пасту
Высыпьте фундук на сковороду и обжарьте на слабом или среднем огне. Дайте орехам остыть: в этом рецепте их очищают и отправляют в блендер уже после охлаждения.
Заверните остывший фундук в кухонное полотенце и потрите орехи между ладонями, чтобы снять шелуху. Переложите очищенный фундук в чашу блендера, влейте подсолнечное масло и измельчайте, пока масса не станет густой пастой.
Отдельно растопите молочный шоколад на водяной бане. Добавьте его к ореховой массе вместе с сахарной пудрой, снова включите блендер и взбейте до однородности.
Ориентируйтесь на консистенцию, а не на время измельчения.
Как хранить и подавать домашнюю пасту
Переложите готовую смесь в стеклянную банку. Храните ее в прохладном месте, но не в холодильнике, и используйте как можно скорее.
Пасту можно намазать на хлеб и подать на завтрак. Она также хорошо сочетается с блинами и оладьями.
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