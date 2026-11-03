Недострой на 12 квартир и миллионы гривен: на Закарпатье интересно маскировали электростанцию

По версии следствия, промышленную электростанцию выдавали за бытовые установки, а ущерб "Укрэнерго" превысил 18 млн гривен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В селе Березинка Мукачевского района правоохранители раскрыли схему: недостроенный дом с 12 квартирами использовали, чтобы прикрыть промышленную солнечную электростанцию. По версии следствия, объект оформили как отдельные домохозяйства, чтобы продавать электричество по льготному "зеленому" тарифу без лицензий, необходимых для коммерческой генерации.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Схема "Гирлянда": как в Украине наживались на промышленных электростанциях, замаскированных под сельские хаты".

Как недострой превратили в 12 квартир

По версии следствия, в 2019 году организатор купил участок, оформил его на мать и построил здание площадью 291,5 кв. м. Дом был готов примерно наполовину: в нем не было крыши, окон и коммуникаций.

Несмотря на состояние здания, сертифицированный инженер-инвентаризатор БТИ изготовил технические паспорта. По ним недострой разделили на 12 отдельных изолированных квартир. Затем документы зарегистрировал администратор ЦНАП Мукачевской райгосадминистрации.

Технический монтаж солнечных панелей, как следует из материалов дела, обеспечивал директор ООО "Солр Україна". По данным реестров недвижимости, участок площадью 1,76 га под этой СЭС принадлежит Марии Штимак.

Зачем электростанции понадобились бытовые счета

ПАО "Закарпаттяобленерго" открыло отдельный счет бытового потребителя на каждую оформленную квартиру. Благодаря этому произведенное электричество продавали ООО "Закарпаттяенергозбут" по тарифу для населения, обходя лицензирование НКРЭКУ, обязательное для промышленного объекта.

Так называемая гирляндная схема устроена просто: крупную СЭС на бумаге делят на небольшие установки частных домохозяйств. Для бытовых солнечных станций мощностью до 30 кВт действовали упрощенные условия: местные поставщики гарантированно выкупали излишки электричества, а сложные корпоративные процедуры и лицензирование не требовались.

К коммерческим станциям предъявляют более строгие требования по лицензиям и налогообложению. При продаже электричества по фиксированному тарифу они работают через государственного трейдера "Гарантований покупець" и зависят от сроков его расчетов. Бытовым производителям выплаты шли по приоритетному механизму.

Схема "Гирлянда": как промышленную СЭС маскировали под сельские хаты. Инфографика "Телеграфа"

Что показали счетчики и какие меры принял суд

Показания счетчиков выявили несоответствие между заявленным бытовым статусом объекта и его работой. За несколько лет площадка отдала в сеть 4,6 млн кВт·ч электричества. Все 12 квартир вместе за это время использовали для собственных нужд лишь 14,8 тыс. кВт·ч.

Следователи оценивают материальный ущерб НЭК "Укренерго" в 18 187 747 гривен. В конце сентября 2026 года Ужгородский суд отправил главного фигуранта под ночной домашний арест.

Защита обжалует ограничения в Закарпатском апелляционном суде. Заседание назначено на 9 ноября 2026 года. Во время обыска у директора "Солр Україна" правоохранители изъяли также iPhone. По мнению следствия, в телефоне есть доказательства координации участников схемы.

Как сообщал "Телеграф", в Богдановке Кировоградской области расследуют возможную схему: 44 дома, в которых никто не жил, могли прикрывать солнечные электростанции мощностью до 30 кВт на каждом участке в Богдановке. По данным источника, установки общей мощностью более 1,3 МВт подключили по "гирляндной" схеме. Участки, недостроенные объекты и электростанции арестовали. Этот случай позволяет сравнить его с ситуацией в Закарпатье: согласно предоставленному описанию расследования, там промышленную СЭС прикрывали недостроенным зданием, оформленным как 12 квартир. Речь идет о сходстве предполагаемого способа маскировки, а не об одном и том же деле.