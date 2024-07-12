Совет предпринимателей при президенте наработал изменения в УПК

В основу проекта положены предложения общественного движения "Манифест 42"

Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины завершил доработку проекта изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, направленных на защиту бизнеса от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. Об этом на круглом столе, организованном ОО "Манифест 42", сообщил член Совета Дмитрий Олейник.

Проект изменений в УПК, в частности, ограничивает основания для ареста счетов и имущества, срок такого ареста не сможет превышать 2 месяцев. Кроме того, запрещается во время обысков изымать имущество, критически важное для продолжения деятельности предприятия. Также предложено значительно расширить права адвокатов при обыске, конкретизированы полномочия работников правоохранительных органов. Победители конкурсов, тендеров и других операций с государственным имуществом через три года приобретают статус добросовестного приобретателя, и соответствующие договоры не смогут быть обжалованы правоохранительными органами.

Начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Алексей Бонюк, принявший участие в круглом столе ОО "Манифест 42", поддержал инициативу бизнеса по урегулированию проблемных вопросов в деятельности правоохранительных органов. Также он предложил предпринимателям, которые сталкиваются с коррупцией со стороны чиновников и работников силовых структур, возвращаться непосредственно в Департамент уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора. Алексей Бонюк отметил, что при этом будет обеспечена конфиденциальность предпринимателей, а департамент способен обеспечить проведение операций по задержанию коррупционеров.

В основу наработанных изменений в УПК положены предложения общественного движения "Манифест 42", созданного бизнесом по защите 42-й статьи Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность.