Рада підприємців при президенті напрацювала зміни до КПК

В основу проєкту покладені пропозиції громадського руху "Маніфест 42"

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президенті України завершила доопрацювання проєкту змін до Кримінального Процесуального кодексу України, спрямованих на захист бізнесу від неправомірного тиску з боку правоохоронних органів. Про це на круглому столі, організованому ГО "Маніфест 42", повідомив член Ради Дмитро Олійник.

Проєкт змін до КПК зокрема обмежує підстави для арешту рахунків та майна, термін такого арешту не зможе перевищувати 2 місяців. Крім того, забороняється під час обшуків вилучати майно, критично важливе для продовження діяльності підприємства. Також запропоновано значно розширити права адвокатів при обшуках, конкретизовані повноваження працівників правоохоронних органів. Переможці конкурсів, тендерів та інших операцій з державним майном через три роки набувають статусу добросовісного набувача і відповідні договори не зможуть бути оскаржені правоохоронними органами.

Начальник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Олексій Бонюк, який взяв участь у круглому столі ГО "Маніфест 42", підтримав ініціативу бізнесу щодо врегулювання проблемних питань у діяльності правоохоронних органів. Також він запропонував підприємцям, які стикаються з корупцією з боку чиновників та працівників силових структур, завертатись безпосередньо у Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора. Олексій Бонюк відзначив, що при цьому буде забезпечено конфіденційність підприємців, а департамент здатен забезпечити проведення операцій із затримання корупціонерів.

В основу напрацьованих змін до КПК покладені пропозиції громадського руху "Маніфест 42", створеного бізнесом для захисту 42-ї статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.