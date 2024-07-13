"Правильное решение" или "Не давайте ему оружие": в сети спорят из-за мобилизации скандального тренер из Одессы

Украинцы, как обычно, разделились на два лагеря

После того как стало известно о том, что скандального тренера из Одессы отправили на фронт, мнения украинцев разделились. Одни считают, что в легендарной Третьей штурмовой его перевоспитают, а другие осудили эту затею.

Об этом украинцы написали в комментариях под публикацией "Телеграфа".

Часть украинцев считает, что решение об отправке на фронт вполне справедливая и сетует, что с такой же оперативностью нужно мобилизовать скандальных чиновников и депутатов, мажоров и так далее. Они утверждают, что перед мобилизацией все должны быть равны. В сети называют это настоящим армейским методом "не можешь — научим, не хочешь — заставим".

Другие же напротив переживают за военных, ведь у тренера прослеживается явная антиукраинская позиция. Он может пойти на сотрудничество с россиянами, сдаться в плен или даже сдать позиции своих же сослуживцев. Украинцы просят не давать ему в руки оружие, так так не исключают нападения на военных.

Напомним, что конфликт случился в Одессе 6 июля в БЦ "Планета". Фитнес-тренер Севастьян Гогович оскорбил двух военных, послал их "на три буквы" и пожелал всем украинским защитникам смерти. Разбираться с обидчиком приехал волонтер Демьян Ганул и еще несколько неравнодушных украинцев. В итоге появилось фото тренера с разбитым носом.

На место конфликта вызвали ТЦК и фитнес-тренера увезли для проверки данным. Позже ему вручили повестку, он прошел ВЛК и был направлен на фронт. Сначала в составе 154-й бригады, а позже его перенаправили в Третью штурмовую.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе мужчина оскорбил врача ветклиники, который на фронте получил ампутацию обеих ног. Виновник скандала попытался объяснить свою позицию в сети.