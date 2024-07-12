Тренер, который желал смерти военному в Одессе, отправился на фронт: служить будет в легендарной бригаде

Военные из 154-й бригады отказались служить с обидчиком

Фитнес-тренер Севастьян Гогович из Одессы, который оскорбил военного и пожелал смерти, отправился на фронт. Он будет проходить службу в Третьей штурмовой.

Об этом сообщил волонтер Демьян Ганул. Он еще раз подчеркнул, что украинских военных оскорблять нельзя.

В день конфликта Севастьяна Гоговича забрал ТЦК и вручил ему повестку на мобилизацию. Мужчина прошел ВЛК и по его результатам был направлен в 154-ю бригаду, откуда и были военные, которых он оскорблял.

Однако потом его перенаправили в Третью штурмовую бригаду, так как военные 154-й бригады "были злы на него".

"Ребята пообещали провести с ним работу, они знают, как это делать, я уверен. Поэтому хочу предупредить всех, кто захочет обижать военных — этого не нужно делать. Потому что будет соответствующая реакция не только от здорового общества, но и от военного руководства страны и самих военных", — резюмировал Демьян Ганул.

Напомним, что инцидент произошел 6 июля в спорт-зале, который расположен в БЦ "Планета". Тренер материл военных, оскорблял и желали смерти всем защитникам Украины. После того как видео попало в сеть, Демьян Ганул с неравнодушными украинцами посетили Севастьяна Гоговича, но тот оказался с разбитым носом. На место были вызваны сотрудники ТЦК, которые увезли фитнес-тренера для проверки данных.

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