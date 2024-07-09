Скрутили и запихнули в автомобиль? В Мукачево между копами и мужчиной произошел скандал: в ТЦК отреагировали (видео)

Мужчина угрожал ножом полицейским и работникам ТЦК

В среду, 9 июля, в сети распространилось видео, как в Мукачево люди в форме скрутили у вокзала человека. Его усадили в автомобиль.

На видео уже отреагировали в Закарпатском ОТЦК и СП. Там сообщили, что мужчина угрожал полицейским и военным ножом. Все происходило в рамках мобилизации Украины.

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево общая группа оповещения встретили мужчину, который при общении начал угрожать полицейским и военным ножом", — отмечается в сообщении .

В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения запрещено передвигаться без соответствующих документов.

"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, имеющим правовые последствия и предусматривающим уголовную ответственность", — добавили в военкомате.

Ранее "Телеграф" писал, как в Одессе водитель на красном автомобиле убегал от мужчин в военной форме. Ему выбрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Кстати, в некоторых случаях работники ТЦК могут применять противоправные методы. Такие действия могут быть обоснованными.