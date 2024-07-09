Виновник скандала в ветклинике Одессы сделал новое заявление после запроса "Телеграфа": что он сказал

Врач уже ответил

В Одессе на днях произошел громкий скандал в местной ветеринарной клинике. Там посетитель ветеринарной клиники Вадим Шевеленко обматерил врача, ветерана боевых действий Алексея Притулу.

После запроса "Телеграфа" Шевеленко написал пост в Facebook, в котором объяснил случившееся. Кроме того, он еще раз попросил извинения у Притулы.

По его словам, инцидент произошел, когда он находился в "нестабильном эмоциональном состоянии", связанном со здоровьем его собаки, и отметил, что обычно он "спокойный и уравновешенный человек".

"Поэтому хочу заверить, что это очень неприятное, конфликтное, но недоразумение и стечение обстоятельств, и ни в коем случае я не хотел обидеть Алексея, как военного человека, как ветерана-инвалида и как Героя нашей страны. Хочу на этом сделать отдельный акцент и еще раз извиниться за свое поведение", — сказал Шевеленко.

Он добавил, что не хочет, чтобы военнослужащие воспринимали конфликт, как выпад в свою сторону, а также подчеркнул, что не имеет упреждений относительно людей с ограниченными возможностями.

Также Шевеленко сообщил, что пожертвовал 400 тысяч гривен на нужды украинских военных.

Стоит отметить, что Притула в свою очередь сообщил, что накануне имел личную встречу с обидчиком, во время которой они уладили спорные моменты.

"Вчера мы встретились, и человек изложил мне свое видение ситуации. Без всяких оправданий, но достаточно аргументированно. А также предложил свой вариант решения этого вопроса", — написал он в своем Instagram.

По его словам, он принял извинения Шевеленко, поэтому конфликт можно считать закрытым.

Напомним, в Одессе в ветеринарной клинике клиент обругал врача-ветерана ВСУ, потерявшего на войне обе ноги. Посетитель возмутился, что врач не поднялся для осмотра его собаки, а когда ветеринар показал, что у него протезы, клиент просто обругал его и ушел.

Шевеленко после этого публично принес извинения, однако Притула их не принял и обратился к полиции.

Как позже оказалось, Шевеленко был внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной, однако после скандала ему пришлось покинуть должность.