"Расплодились, ездят тут зайцем": в Одессе разгорелся скандал с военным и водителем маршрутки (видео)

Вынужден был оплатить проезд

В Одессе разгорелся очередной скандал с военнослужащим и водителем маршрутки, отказавшим бойцу с удостоверением в бесплатном проезде. Сказав, что таких военных каждый день "зайцем катается" много.

Об этом инциденте рассказывают местные паблики. Отмечается, что происшествие произошло на днях в одном из городских маршрутных автомобилей.

По словам бойца, когда он вошел в автобус и показал водителю удостоверение, услышал в свой адрес: "Расплодилось вас здесь, бесплатно катаетесь зайцем". Но боец не промолчал и добавил, что благодаря ему и его собратьям у мужчины есть возможность работать, каждый день видеть семью.

"А кто семью мою будет кормить? Вас каждый день по 50 человек у меня бесплатно пытаются ездить", — аргументировал свое поведение водитель.

Украинский военный, пытаясь дальше не провоцировать конфликт, предложил водителю подумать и взять свои слова обратно, с чем он не согласился. И после минутного разговора, во время которого оказалось, что водителю нужно заплатить, чтобы он успокоился, боец так и сделал (в Одессе проезд по 15 грн — Ред.). Хотя, по словам бойца, в салоне авто многие пассажиры вступились за него и были возмущены поведением водителя.

"Ну, я вышел, сел на остановке, закурил сигарету и думаю: "Да, вот это вот нормальная движуха. Потерять здоровье, побывать в пяти госпиталях за два года войны, получить УБД и заплатить за проезд и еще остаться пид… сом. Это жесть, куда мы катимся», – подытожил военный.

Напомним, недавно в Одессе в ветеринарной клинике посетитель с пуделем обругал врача-ветерана ВСУ, потерявшего на войне обе ноги. Он возмутился, что врач не поднялся для осмотра его собаки. Этим мужчиной оказался глава одесской компании Вадим Георгиевич Шевеленко.

Ранее "Телеграф" писал, что на Тернопольщине разразился новый скандал из-за детей, которые бегали у фонтана в трусах во время похорон военного.