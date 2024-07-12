Толкнули женщину и мужчину на коляске: сотрудники ТЦК снова попали в скандал и возмутили объяснением

Украинцы негодуют из-за поведения ТЦК и объяснений командования

В Одесской области под ТЦК в Белгороде-Днестровском произошла потасовка с участием военных и гражданских лиц. После того, как видео конфликта облетело сеть, в ТЦК поспешили объяснить свою точку зрения.

Официальное сообщение опубликовано на странице военкомата в Facebook. Украинцев попросили относиться критически к фото и видео, которые они видят в сети.

На кадрах из сети видно, что возле ворот ТЦК стояла женщина и мужчина в инвалидном кресле. Женщина всеми силами пыталась попасть внутрь — толкала ворота, подставляла свои руки и ноги. Также она требовала, чтобы к ней позвали комиссара. В один из таких моментов, когда женщина насильно пыталась войти внутрь, военный ее оттолкнул, и она упала вместе с мужчиной на кресле.

На другого видео было видно, как мужчина в военной форме сильно кричит на людей, а его пытаются сдерживать другие военные. В чем была причина конфликта, по виде из сети понять невозможно.

Но в ТЦК рассказали, 11 июля возле Белгород-Днестровского ТЦК около 18:00 группа людей из пяти женщин и мужчины требовала отпустить их родственника. Ранее мужчину доставили в ТЦК за нарушение правил военного учета (он находился в розыске и не явился по повестке). Родственники потребовали от суточного наряда роты охраны впустить их на территорию ТЦК, но военные отказали.

"На отказ о допуске на территорию, женщины потребовали отпустить их родственника мотивируя незаконным задержанием вышеупомянутого гражданина. При этом постоянно провоцировали военнослужащих роты охраны на противоправные действия в отношении себя, оскорбляя их", — говорят в ТЦК.

После того как с задержанным мужчиной пообщался и.о. начальника ТЦК, ему вручили повестку с другой датой.

Что касается экспрессивного поведения военнослужащего роты охраны, который толкнул женщину, а потом кричал на улице, в ТЦК тоже объяснились.

"В настоящее время подавляющее количество личного состава РТЦК и СП – это военнослужащие, переведенные из боевых подразделений по состоянию здоровья в результате тяжелых ранений, которые часто находятся в процессе реабилитации и адаптации к несению службы в тыловых подразделениях Вооруженных сил Украины", — сказано в сообщении.

В комментариях украинцы осудили действия военных. Они считают, что если у военного есть определенные проблемы, то его нельзя допускать к службе, даже в тылу. Своей выходкой сотрудник ТЦК опозорил форму.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Мукачево люди в форме скрутили человека у вокзала. Но в ТЦК заявили, что задержанный угрожал сотрудникам военкомата ножом.