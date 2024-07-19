"Лето без войны": 700 детей погибших и пленных героев отдохнули благодаря фонду "Мрия"

Фонд получает много отзывов от матерей о положительном терапевтическом эффекте таких поездок

Почти 700 детей погибших, пленных и пропавших без вести защитников получили возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях Закарпатья благодаря БО Украинский фонд "Мрия". Благотворительную инициативу поддержал социально ответственный бизнес, чтобы помочь семьям героев восстановить физическое и психологическое здоровье.

По словам директора фонда "Мрия" Татьяны Комлик, до конца летнего сезона запланировано отправить еще несколько групп отдыхающих, в том числе за границу, на побережье Болгарии.

"Война уносит жизни наших воинов, оставляя без поддержки тысячи детей. Трудная реальность разрушает детскую радость, желания и мечты. Это очень несправедливо. Наш фонд дает возможность украинским детям провести хотя бы часть лета без тревог, с друзьями, солнцем, горами и напомнить им, что жизнь продолжается", — делится Татьяна Комлик.

Оздоровительные лагеря в Закарпатье предоставляют детям возможность не только отдохнуть, но и социализироваться в компании сверстников, принять участие в спортивных и развивающих играх, творческих мастер-классах. Фонд получает много отзывов от матерей о положительном терапевтическом эффекте таких поездок.

"Мы понимаем, что сейчас у всех доноров сложные времена. Чаще выбирают для поддержки армию, а не волонтерские проекты, как наши. Однако я благодарна всем благотворителям, которые присоединяются к программам фонда. Наша социальная обязанность – позаботиться о тех, чье детство омрачено болью и потерями. Ведь они – будущее страны», — отмечает директор фонда.

Программа "Лето без войны" является частью комплексных усилий Украинского фонда "Мрия" по поддержке защитников и их семей, в частности, в части закрытия образовательных потребностей.

Каждый ребенок, участвовавший в программе, получил специальный подарок — наушники для возможности качественного обучения и досуга.