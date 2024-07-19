"Літо без війни": 700 дітей полеглих і полонених героїв відпочили завдяки фонду "Мрія"

Фонд отримує багато відгуків від матерів про позитивний терапевтичний ефект таких поїздок

Майже 700 дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників отримали можливість відпочити в оздоровчих таборах Закарпаття завдяки БО Українська фундація "Мрія". Благодійну ініціативу підтримав соціально відповідальний бізнес, щоби допомогти родинам героїв відновити фізичне і психологічне здоров’я.

За словами директорки фонду "Мрія" Тетяни Комлик, до кінця літнього сезону заплановано відправити ще кілька груп відпочивальників, у тому числі за кордон, на узбережжя Болгарії.

"Війна забирає життя наших воїнів, залишаючи без підтримки тисячі дітей. Важка реальність руйнує дитячу радість, бажання і мрії. Це дуже несправедливо. Наш фонд дає можливість українським дітям провести хоча б частину літа без тривог, з друзями, сонцем, горами та нагадати їм, що життя триває", — ділиться Тетяна Комлик.

Оздоровчі табори на Закарпатті надають дітям можливість не лише відпочити, а й соціалізуватися в компанії однолітків, взяти участь у спортивних і розвивальних іграх, творчих майстер-класах. Фонд отримує багато відгуків від матерів про позитивний терапевтичний ефект таких поїздок.

"Ми розуміємо, що зараз у всіх донорів складні часи. Частіше обирають для підтримки військо, а не волонтерські проєкти, як наші. Проте я надзвичайно вдячна всім благодійникам, які долучаються до програм фонду. Наш соціальний обов'язок – подбати про тих, чиє дитинство затьмарене болем і втратами. Адже вони – майбутнє країни", — наголошує директорка фонду.

Програма "Літо без війни" є частиною комплексних зусиль Української фундації "Мрія" з підтримки захисників та їхніх сімей, зокрема в частині закриття освітніх потреб.

Кожна дитина, яка брала участь в програмі, отримала спеціальний подарунок — навушники для можливості якісного навчання та дозвілля.