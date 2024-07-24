Фонд Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом помогает улучшить доступ к питьевой воде в южных областях Украины

Фонд Кока-Кола направил 300 тыс. долларов грантовой помощи на проекты, призванные обеспечить население Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей доступом к чистой питьевой воде. Одним из них является новая артезианская скважина, обустроенная в селе Чернобаевка.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал катастрофическую ситуацию с пресной водой во многих областях Украины. В частности, в Чернобаевской территориальной общине Херсонской области местная река Веревочная, которая была основным источником пресной воды, высохла. Оставшиеся артезианские скважины не способны обеспечить жителей населенных пунктов питьевой водой. Пока вопрос решается благодаря подвозу бутилированной воды из Херсона и Николаева. Однако эта временная мера не решает проблему глобально. К тому же путь к Чернобаевке опасен из-за постоянных обстрелов села с левого берега Днепра.

Фонд Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом помогает разрешить этот гуманитарный кризис и в рамках грантовой программы профинансировал строительство новой артезианской скважины в с. Чернобаевка.

"Доступ к чистой питьевой воде жизненно важен для здоровья и благосостояния населения. Мы поддерживаем усилия Украинского Красного Креста по улучшению доступа к питьевой воде для пострадавших общин, которые испытывают ее недостаток. Обеспечение устойчивого доступа к питьевой воде остается ведущим направлением нашей работы", – отмечает Карлос Пагоага, президент Фонда Кока-Кола.

В рамках проекта также будет реализован ряд других мер по восстановлению и совершенствованию оборудования для обеспечения водоснабжения общин в других областях Украины.

"Украинский Красный Крест сегодня работает в тесной координации с государственным сектором, в частности, с органами местной власти в регионах, поэтому мы знаем потребности в областях. Более того, мы постоянно реагируем на обращения от территориальных общин по всей стране. Начиная с июня прошлого года, проблема Дефицита воды особенно остро ощущается в регионах, которые зависели от Каховского водохранилища. До сих пор, во многих населенных пунктах Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей недостаточно воды. проекта – приоритет в нашей деятельности», – говорит Максим Доценко, генеральный директор Украинского Красного Креста.

На реализацию программы Фонд Кока-Кола направил 300 тыс. долларов США. В целом, начиная с 24 февраля 2022 года, Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязались обеспечить украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 млн долларов США.

Фонд Кока-Кола

Миссия Фонда Кока-Кола – создавать позитивные изменения по всему миру в тех общинах, где работает Кока-Кола, где живут и работают наши сотрудники. Мы способствуем внедрению трансформационных идей и оказываем поддержку организациям, борющимся с глобальными вызовами человечества и осуществляющим значительные и постоянные улучшения. Наши благотворительные взносы направлены на обеспечение непрерывного доступа к питьевой воде, противодействие глобальному изменению климата и стихийным бедствиям, развитию циркулярной экономики и расширению экономических возможностей, а также решению проблем, касающихся наших общин. С момента своего основания, в 1984 году, Фонд Кока-Кола, выполняя свои обязательства по укреплению общин во всем мире, передал грантовые средства в размере более 1,5 млрд долларов США.