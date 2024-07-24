Фундація Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом допомагає покращити доступ до питної води у південних областях України

Фундація Кока-Кола скерувала 300 тис. доларів грантової допомоги на проєкти, що покликані забезпечити населення Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей доступом до чистої питної води. Одним з них є нова артезіанська свердловина, облаштована в селі Чорнобаївка.

Підрив дамби Каховської ГЕС спричинив катастрофічну ситуацію з прісною водою у багатьох областях України. Зокрема, у Чорнобаївській територіальній громаді на Херсонщині місцева річка Веревчина, яка була основним джерелом прісної води, висохла. Артезіанські свердловини, що залишилися, не здатні забезпечити мешканців населених пунктів питною водою. Наразі питання вирішується завдяки підвозу бутильованої води з Херсону та Миколаєва. Проте, цей тимчасовий захід не вирішує проблему глобально. До того ж, шлях до Чорнобаївки небезпечний через постійні обстріли села з лівого берега Дніпра.

Фундація Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом допомагає розв’язати цю гуманітарну кризу та в рамках грантової програми профінансувала будівництво нової артезіанської свердловини в с. Чорнобаївка.

"Доступ до чистої питної води життєво важливий для здоров'я та добробуту населення. Ми підтримуємо зусилля Українського Червоного Хреста щодо покращення доступу до питної води для постраждалих громад, які відчувають її нестачу. Забезпечення сталого доступу до питної води залишається провідним напрямком нашої роботи", – зазначає Карлос Пагоага, президент Фундації Кока-Кола.

У рамках проєкту також буде реалізовано низку інших заходів з відновлення та вдосконалення обладнання для забезпечення водопостачання громад в інших областях України.

"Український Червоний Хрест сьогодні працює у тісній координації із державним сектором, зокрема, з органами місцевої влади у регіонах, тому знаємо потреби в областях. Більш того, ми постійно реагуємо на звернення від територіальних громад по всій країні. Починаючи з червня минулого року, проблема дефіциту води особливо гостро відчувається у регіонах, які залежали від Каховського водосховища. Досі, на жаль, у багатьох населених пунктах Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей недостатньо води. Для нас важливо підтримати людей і надати їм можливість доступу до питної води. Тому реалізація саме цього проєкту – пріоритет у нашій діяльності", – говорить Максим Доценко, генеральний директор Українського Червоного Хреста.

На реалізацію програми Фундація Кока-Кола скерувала 300 тис. доларів США. Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола зобов’язались забезпечити українцям благодійну допомогу на суму понад 35 млн доларів США.

Фундація Кока-Кола

Місія Фундації Кока-Кола – створювати позитивні зміни по всьому світу у тих громадах, де працює Кока-Кола, і де живуть та працюють наші співробітники. Ми сприяємо впровадженню трансформаційних ідей та надаємо підтримку організаціям, які борються з глобальними викликами людства та здійснюють значні і постійні покращення. Наші благодійні внески спрямовані на забезпечення безперервного доступу до питної води, протидію глобальній зміні клімату та стихійним лихам, розвитку циркулярної економіки та розширенню економічних можливостей, а також вирішенню проблем, що стосуються наших громад. З моменту свого заснування, у 1984 році, Фундація Кока-Кола, виконуючи свої зобов’язання зі зміцнення громад у всьому світі, передала грантові кошти у розмірі понад 1,5 млрд доларів США.