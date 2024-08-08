В Европе заговорили о массовом призыве женщин в армию. Что это может значить для ВСУ

Число таких заявлений по всему миру возросло после полномасштабного вторжения РФ

В Литве заявили, что поддерживают введение обязательной военной службы для женщин с 18 лет. В этом году с подобными заявлениями уже выступили Дания, Германия и США.

Призыв женщин является редким явлением, ведь в Европе только в двух странах сейчас он обязателен. Это Норвегия и Швеция. Также редким явлением является призыв мужчин на военную службу, однако об этих изменениях заговорили после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Телеграф" рассказывает, где планируют массовый призыв женщин и как эту тенденцию может использовать Украина.

Где уже говорят о мобилизации женщин

Дания

Дания в марте 2024 года объявила о планах с 2026 года впервые распространить военную службу на женщин и стремится добиться полного равенства между полами.

Это произошло одновременно с объявлением об увеличении оборонного бюджета на 6 миллиардов долларов. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объяснила, что ее страна перевооружается не потому, что хочет войны, а потому, что хочет ее избежать.

"Жестчайший призыв, включая полное гендерное равенство, должен способствовать решению проблем обороны, национальной мобилизации и комплектованию наших вооруженных сил", — заявлял министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

США

Соединенные Штаты прямо сейчас пытаются принять призыв женщин на законодательном уровне. Палата представителей и Сенат рассматривают законодательство об автоматическом включении женщин в Selective Service с 18 до 25 лет.

Однако закон, далекий от принятия, годами дискуссия встречала сопротивление со стороны консервативных республиканцев.

Приверженцы предложения отметили, что армия столкнулась с сокращением набора, что может помешать военной готовности в случае опасности. Профессор кафедры истории в Университете Северной Каролины Ричард Кон заявил, что США не могут рассчитывать на первоклассную боевую силу, если исключить половину населения.

"Если вы хотите иметь самый лучший человеческий капитал в армии, вам нужно включить женщин — в мужском населении просто недостаточно необходимого калибра, чтобы получить то, что вам нужно".

В армии Соединенных Штатов служат более 224 000 женщин, что составляет около 17% войска. Сейчас в США есть женщины-пилоты истребителей, женщины занимают должности офицеров высшего ранга в ВМС, а также комендантов береговой охраны.

Германия

В мае в Германии проголосовали за возвращение в повестку обязательной военной службы. Такая система была упразднена в 2011 году. Начальник штаба обороны Бундесвера Карстен Брейерсу заявил, что женщин следует призывать в армию и служба для обоих полов должна быть обязательной.

"У нас сейчас приостановлена военная служба, которая, согласно Конституции, направлена только на мужское население. Мы должны установить здесь равенство, но сначала нужна соответствующая политическая и социальная дискуссия", – сказал он.

Помимо Европы призыв женщин уже существует в Израиле и Южной Корее.

Как Украина могла бы использовать мобилизацию женщин

В Украине женщины могут воевать в рядах Вооруженных Сил, но только добровольно. Также мобилизация добровольна для женщин-врачей и фармацевтов.

По данным Минобороны, в настоящее время в рядах ВСУ служат 45 587 женщин. В армии отменены какие-либо ограничения по назначению и прохождению женщинами-военнослужащими службы на всех должностях.

Раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, бухгалтеров, связистов, поваров, делопроизводителей, так сейчас таких ограничений нет. Женщина в армии может быть командиром БМП, пулеметчиком, снайпером, водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, ремонтником.

Издание Texty посчитало, что в Украине насчитывается 5,6 млн женщин призывного возраста, однако 46% женщин в возрасте 18–60 лет воспитывают детей. Таким образом, объявление мобилизации женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 млн. человек.

В издании предположили, что женщины могут служить в войсках ПВО на всей территории Украины как в составе мобильных бригад, уничтожающих "Шахеды", так и на более сложной технике, операторами дронов (как разведывательных, так и ударных) снайперками.

Также женщины могут заменить мужчин в логистике, бухгалтерии, учете, декодировании, работе пресс-служб, на оборонных заводах.

Глава ГУР Кирилл Буданов на закрытой встрече с выпускниками KSE (Киевской школы экономики) заявил, что Украина сможет вести войну до 2033 года, если будет мобилизовать всех людей от 18 лет. Снижение порога до 16 лет (как рассматривала РФ) позволило продолжить войну до 2044 года.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева заявляла, что Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу.