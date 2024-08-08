Позбавлять виплат і не тільки: у Польщі зобов’яжуть українців відправляти дітей до школи та дитсадка

У Міносвіті Польщі розповіли, скільки дітей додадуть до кожного класу

У Польщі штрафуватимуть сім’ї біженців з України, якщо їхні діти не відвідують школу чи дитячий садок. З нового навчального року офлайн-навчання стане обов’язковим для них.

Про це повідомляє польське видання In Poland. Проти батьків, діти яких не відвідують навчальні заклади, можуть навіть відкрити провадження.

На цей час у польській системі освіти 134 тисячі українських дітей, але з вересня цифра може збільшитися ще на 80 тисяч. Міністерство освіти Польщі під керівництвом Барбари Новацької хоче змінити положення щодо організації навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю з України.

Якщо українські батьки не будуть виконувати цю вимогу, то це призведе до примусового провадження та штрафу у розмірі 100 злотих. А з 2025 року такі сім’ї позбавлятимуть виплат у розмірі 800 злотих.

У відомстві зазначають, що через нововведення доведеться збільшувати наповнюваність класів, щоб можна було зручно розмістити всіх дітей. Нині за нормами кількість учнів в одному класі не повинна перевищувати 25 учнів, а у спеціальних та інтегрованих класах – 20 дітей. З 1 вересня 2024 року ліміт підвищать до 29 учнів, що дозволить прийняти до кожного класу по чотири дитини з України. У старших класах та загальноосвітніх школах граничної кількості учнів немає.

Що стосується кількості дітей у дитячих садках та зерувках (спеціальних підготовчих класах для абітурієнтів — ред.), то її дозволять збільшити на 3. В інтегрованих дитсадках можуть додатися максимум двоє додаткових дітей з особливими потребами.

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