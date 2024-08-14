Nord Stream взорвал украинец? Какого Wolodymyr Z. разыскивает следствие

Немецкие прокуроры разыскивают украинского водолаза

В расследовании взрыва на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел неожиданный поворот. Прокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемого украинца — некоего Владимира (Wolodymyr Z.), который якобы скрывается за пределами ФРГ.

На данный момент существует множество версий о том, кто мог быть причастен к этой диверсии. Высказывали теории о провокации России для повышения цен на газ, причастности стран НАТО, частных военных компаний. Сторонник теорий заговора Сеймур Херш даже писал о причастности США и Норвегии, а издание The New York Times о группе взрывников из Украины.

Телеграф собрал все версии о диверсии, узнавал, на каком сейчас этапе расследования, и как официальные лица реагируют на эти информповоды:

Версия об украинце Владимире

Статья в Die Zeit "Раскрыта ли тайна атаки на Балтийском море?"

Сразу несколько авторитетных немецких изданий, в частности телеканал ARD, газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit написали о якобы "украинском следе".

Выяснилось, что еще в начале июня федеральный прокурор Германии Йенс Роммель якобы выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве. Это вроде бы украинский инструктор по дайвингу Владимир З., живший в Польше под Варшавой.

"Тайну вокруг подрыва трубопроводов теперь можно хотя бы частично раскрыть. Следователи убеждают, что водолазы прибыли из Украины. Только главный подозреваемый до сих пор не задержан. Возможно, он скрылся", — пишет Zeit.

Есть даже не очень четкое фото Владимира из Facebook. К слову, сам Владимир в разговоре с журналистами заявил, что о подозрении впервые слышит и участия в диверсии не принимал.

Владимир

Шведская газета Expressen пошла еще дальше и назвала полную фамилию и возраст: это 44-летний Владимир Журавлев.

По данным СМИ, "подрывник" вроде бы сидел в белом Citroën близ Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года и привез экипаж на яхту. Свидетели тоже вспоминают, как частный автосервис перевозил группу украинцев через Польшу в Германию. С фото Владимира узнали, но как пассажира. Доказательств было достаточно для ордера на арест.

Süddeutsche Zeitung: “Атака на Nord Stream “Героям слава! Смерть врагам!”

Журналисты пишут, что парусная яхта Bavaria Cruiser 50 отправилась из порта Ростока — Хоэ Дюне (Hohe Düne), на борту находилась команда, которая должна была уничтожить трубопроводы. Говорят, что вроде бы было шесть человек: пять мужчин и одна женщина. Среди них, подозревают, вероятно, был Владимир С. Однако подозреваемыми следователи объявили трех граждан Украины, в том числе женщину.

По этой версии, где-то посреди Балтики экипаж нырнул с яхты на дно моря и прикрепил взрывные устройства к трубам газопроводов на глубине около 80 метров. Позже на борту обнаружили остатки взрывчатки октогена.

Яхта, по которой водолазы вероятно добрались до труб

Украинцев рассмешила фамилия из немецких газет

Немецкое следствие позаботилось о конфиденциальности подозреваемого и подписало мужчину как Wladimir S, некоторые издания подписывают его как Wladimir Z. Это породило волну шуток о том, какой именно Владимир мог стоять за диверсией.

По правилам немецкого языка, Владимир Зеленский пишется как "Wolodymyr Selenskyj" (ибо "S" в начале слова перед гласным читается как "С". А привычная для английской транслитерации фамилия "Z" в немецком языке читается как "Ц"). Впрочем, немецкий язык богат правилами, поэтому "S" может также читаться как "Ш" (хоть Schwarzenegger, хоть Spiegel).

Реакция официальных лиц

В Польше уже отреагировали на публикацию и заявили, что Владимир уехал в Украину. Об этом сообщила спикер генерального прокурора Анна Адамяк, передает Onet.

Польская прокуратура подтверждает, что с германской стороны поступил европейский ордер на арест. Но польские службы не нашли Владимира по предполагаемому месту пребывания.

"В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу", — говорит Адамяк.

Водолаз не числился в базе разыскиваемых, которым пользуется Пограничная служба Польши, потому что немецкая сторона не вносила туда его данные. Потому пограничники его и не задержали.

Официально украинская сторона не отреагировала на уведомление. Однако ранее Киев отрицал причастность к подрыву Nord Stream, называя подобные заявления конспирологией.

Все теории

Россия и Запад долго обвиняли друг друга в причастности к взрыву. Отсутствие однозначных доказательств породило множество спекуляций и теорий заговора. Вот некоторые из самых известных версий:

Журналист-конспиролог Сеймур Херш утверждал, что за подрывом газопроводов "Северный поток" якобы стоят спецслужбы США, действовавшие по приказу президента Джо Байдена и с участием норвежского ВМФ. Херш ссылается на анонимный источник, якобы знакомый с планами Белого дома. Президент Байден ранее заявлял, что в случае вторжения России "Северный поток-2" больше не будет. Подобные комментарии делала и дипломат Виктория Нуланд. По мнению Херша, это не совпадение. В 2023 году The Washington Post сообщила, что европейские и американские спецслужбы знали о планах украинского спецназа атаковать "Северные потоки". Диверсионная группа водолазов действовала под контролем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но президент Владимир Зеленский не был посвящен в эти планы. Сразу после взрыва в РФ намекали, что за нападением стоит Украина или ее западные союзники. Министерство обороны России обвинили ВМС Великобритании в планировании и выполнении атак. Впоследствии Москва поменяла тон своих заявок. В первые дни после подрыва многие аналитики на Западе предполагали, что это был акт устрашения со стороны Кремля. Мол, Владимир Путин — энергетический хулиган, пугавший Европу холодной зимой без газа.

Напомним, Германия, Дания и Швеция начали расследование в 2022 году. Россия потребовала, чтобы ее представителей пригласили к участию в нем, но получила отказ на фоне подозрений, что именно российские власти стояли за атакой на газопроводы. Однако в начале 2024 года Дания и Швеция остановили следствие из-за отсутствия доказательств, а Германия продолжила его.