Nord Stream підірвав українець? Якого Wolodymyr Z. розшукує слідство

Німецькі прокурори розшукують українського водолаза

У розслідуванні вибуху на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався несподіваний поворот. Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт підозрюваного українця — такого собі Володимира (Wolodymyr Z.), який начебто переховується за межами ФРН.

На цей момент існує безліч версій щодо того, хто міг бути причетний до цієї диверсії. Висловлювали теорії про провокацію Росії для підняття цін на газ, причетність країн НАТО, приватних військових компаній. Прихильник теорій змови Сеймур Герш навіть писав про причетність США та Норвегії, а видання The New York Times — про групу підривників з України.

"Телеграф" зібрав усі версії про диверсію, дізнавався, на якому зараз етапі розслідування, та як офіційні особи реагують на ці інформприводи:

Версія про українця Володимира

Стаття в Die Zeit “Чи розкрита таємниця атаки на Балтійському морі?”

Одразу кілька авторитетних німецьких видань, зокрема телеканал ARD, газети Süddeutsche Zeitung і Die Zeit написали про начебто "український слід".

З’ясувалося, що ще на початку червня федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель нібито видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві. Це – начебто український інструктор з дайвінгу Володимир З., який жив у Польщі під Варшавою.

"Таємницю навколо підриву трубопроводів тепер можна принаймні частково розкрити. Слідчі переконують, що водолази прибули з України. Лише головний підозрюваний досі не затриманий. Можливо, він утік", — пише Zeit.

Є навіть не дуже чітке фото Володимира з Facebook. До слова, сам Володимир у розмові з журналістами заявив, що про підозру вперше чує та участі у диверсії не брав.

Володимир

Шведська газета Expressen пішла ще далі та назвала повне прізвище та вік: це 44-річний Володимир Журавльов.

За даними ЗМІ, "підривник" начебто сидів у білому Citroën поблизу Рюгена у ніч на 8 вересня 2022 року і привіз екіпаж на яхту. Свідки теж згадують, як приватний автосервіс перевозив групу українців через Польщу до Німеччини. З фото Володимира впізнали, проте як пасажира. Доказів було достатньо для ордера на арешт.

Süddeutsche Zeitung: “Атака на Nord Stream “Героям слава! Смерть ворогам!”

Журналісти пишуть, що вітрильна яхта Bavaria Cruiser 50 вирушила з порту Ростока — Хое Дюне (Hohe Düne), на борту перебувала команда, яка мала знищити трубопроводи. Кажуть, що начебто було шестеро осіб: п'ять чоловіків і одна жінка. Серед них, підозрюють, ймовірно був Володимир З. Проте підозрюваними слідчі оголосили трьох громадян України, у тому числі жінку.

За цією версією, десь посеред Балтики екіпаж пірнув з яхти на дно моря і прикріпив вибухові пристрої до труб газогонів на глибині близько 80 метрів. Пізніше на борту знайшли залишки вибухівки октогену.

Яхта, якою водолази ймовірно дісталися до труб

Українців розсмішило прізвище з німецьких газет

Німецьке слідство потурбувалося про конфіденційність підозрюваної особи й підписало чоловіка як Wladimir S, деякі видання підписують його як Wladimir Z. Це породило хвилю жартів про те, який саме Володимир міг стояти за диверсією.

За правилами німецької мови, Володимир Зеленський пишеться як "Wolodymyr Selenskyj" (бо "S" на початку слова перед голосною читається як "З". А звична для англійської транслітерації прізвища "Z" у німецькій мові читається як "Ц"). Втім, німецька мова багата на правила, тож "S" може також читатися як "Ш" (хоч Schwarzenegger, хоч Spiegel).

Реакція офіційних осіб

У Польщі вже відреагували на публікацію і заявили, що Володимир виїхав до України. Про це повідомила речниця генерального прокурора Анна Адам'як, передає Onet.

Польська прокуратура підтверджує, що з німецького боку надійшов європейський ордер на арешт. Але польські служби не знайшли Володимира за ймовірним місцем перебування.

"На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон", — каже Адам’як.

Водолаз не значився в базі розшукуваних, якою користується Прикордонна служба Польщі, бо німецька сторона не вносила туди його дані. Тому прикордонники його і не затримали.

Офіційно українська сторона не відреагувала на повідомлення. Проте раніше Київ заперечував причетність до підриву Nord Stream, називаючи такі заяви конспірологією.

Усі теорії

Росія і Захід довго звинувачували одне одного в причетності до вибуху. Відсутність однозначних доказів породила безліч спекуляцій та теорій змови. Ось деякі з найвідоміших версій:

Журналіст-конспіролог Сеймур Герш стверджував, що за підривом газопроводів "Північний потік" начебто стоять спецслужби США, які діяли за наказом президента Джо Байдена і за участю норвезького ВМФ. Герш посилається на анонімне джерело, яке нібито було обізнане з планами Білого дому. Президент Байден раніше заявляв, що в разі вторгнення Росії "Північний потік-2" більше не існуватиме. Подібні коментарі робила і дипломатка Вікторія Нуланд. На думку Герша, це не збіг. 2023 року The Washington Post повідомила, що європейські та американські спецслужби знали про плани українського спецназу атакувати "Північні потоки". Диверсійна група водолазів діяла під контролем головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але президент Володимир Зеленський не був втаємничений у ці плани. Одразу після вибуху у РФ натякали, що за нападом стоїть Україна або її західні союзники. Міністерство оборони Росії звинуватили ВМС Великої Британії у плануванні та виконанні атак. Згодом Москва змінила тон своїх заявок. У перші дні після підриву чимало аналітиків на Заході припускали, що це був акт залякування з боку Кремля. Мовляв, Володимир Путін — енергетичний хуліган, який лякав Європу холодною зимою без газу.

Нагадаємо, Німеччина, Данія та Швеція почали розслідування 2022 року. Росія зажадала, щоб її представників запросили до участі в ньому, але отримала відмову на тлі підозр, що саме російська влада стояла за атакою на газопроводи. Однак на початку 2024 року Данія та Швеція зупинили слідство через брак доказів, а Німеччина продовжила його.