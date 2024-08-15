Семья в заложниках, а сам за границу: каким был международный туризм во времена СССР (фото)

Выезд за границу был большой роскошью

Обязательно членство в КПСС, отсутствие судимости или развода, экзамен на доказательство идеологической надежности и политическая грамотность. Это и многое другое требовали от советского человека, собравшегося в заграничное путешествие.

Сегодня "Телеграф" расскажет о руссо-туристо, или заграничных путешествиях советского человека. Поможет нам в этом канал "The Документалист" и видео "Как отдыхали в Советском союзе".

"Ноябрь 1930 — дата, которая навсегда войдет в историю советского международного туризма. Тогда из ленинградского порта в международный круиз отправляется теплоход "Абхазия", на его борту 257 туристов и фактически все они ударники труда первой советской пятилетки. Акция носит пропагандистский характер, она должна показать, что молодая коммунистическая страна не хуже других, ее люди тоже имеют право на отдых и даже могут путешествовать по миру", — рассказывается в видео.

Вместе с простыми рабочими в круиз отправляются многие журналисты и литераторы. Перед ними стоит задача освещать такое незаурядное событие.

"Напрасно, что она изначально планировалась как разовая и возникла спонтанно", — рассказывает автор Степан Грицюк.

Дело в том, что "Абхазию" построили на балтийской верфи и теплоход надо было перегнать в порт приписки, а именно в Одессу. Так, кому-то пришла идея превратить этот вынужденный шаг в красивую пиар-акцию, рассказывается в видео.

"В 30-е годы Европа переживала последствия великой депрессии и счастливые туристы из СССР должны были вогнать их в еще большую грусть, показывая, что в стране Ленина и Сталина все удивительно хорошо", — рассказывает Грицюк.

В 1931 году в подобный круиз отправился теплоход "Украина", а затем лавочку прикрыли. Сталин опустил железный занавес. Пока Европа путешествовала по миру, жители СССР покинуть страну больше не могли. Тех, кто решался на бегство – расстреливали.

Теплоход "Абхазия"

Международный туризм стал возрождаться в Советском Союзе после смерти диктатора.

"В 1955-м ЦК партии принимает резолюцию, в которой обязывает установить упрощенный порядок оформления разрешений на выезд из СССР и выдачу коллективных виз советским гражданам. Все это, опять же, имело одну цель – внешнеполитическая пропаганда", — рассказывает Грицюк.

Советский турист должен был своим видом, словами и поступками пропагандировать идеи социализма. А теперь немного о "заботе" СССР о своих гражданах и "упрощенном порядке" оформления разрешений на выезд.

"Так, супружеская пара путешествовать вместе не могла. Кто-то один оставался дома и был своеобразным заложником, гарантом того что оказавшись за пределами СССР, гражданин не захочет убежать и остаться там навсегда", — рассказывает автор видео.

Для туристов было открыто несколько направлений — страны, входившие в соцлагерь. Путешествовать можно было в Немецкую Демократическую Республику, Чехословакию, Польшу, Болгарию, Румынию и Югославию. Остальные страны были под запретом.

Советские туристки на теплоходе

"Конечно, случались поездки и в некоторые враждебные страны, например, Финляндию, Швецию, Францию или Италию, но они были рассчитаны разве что на высоких партийных боссов и политическую элиту. Простым колхозникам или рабочим всех многочисленных фабрик и заводов такое даже не снилось", — говорится в видео.

Довольно распространенными в СССР были, очень популярные в то время, морские круизы. С одной стороны они были более доступны для граждан, потому что не нуждались в загранпаспорте и выездной визе, но с другой стоили от 500 рублей и выше. Опять же это была чья-то почти полугодовая зарплата и позволить себе такой отдых могли далеко на все.

Заграничная виза в такое путешествие была не нужна по простой причине — власти запрещали судам заходить в морские порты, поэтому люди все время путешествия находились на борту.

"Хотя лайнеры и не заходили ни в один порт, на борту всегда находилось несколько сотрудников КГБ. Они следили за пассажирами, смотрели, что те делают и с кем общаются. Все проходили обязательную идеологическую обработку", — рассказывает Грицюк.

Туристы из СССР в Варшаве

Что же нужно было сделать, чтобы попасть в заграничное путешествие?

Прежде всего человек заполнял специальную анкету, в которой указывал, является ли членом ЦК КПСС, привлекался ли к уголовной ответственности, привлекались ли к уголовной ответственности его родственники, есть ли у него родственники где-нибудь за границей, знает ли он иностранные языки, или во времена Второй мировой войны никто из близких времен не находился в зоне немецкой оккупации.

Должна была быть характеристика работы, в которой подробно описывали морально-волевые качества кандидата на выезд, его отношение к труду, участие в общественных работах, взаимоотношения с коллективом. Параллельно нужно было пройти собеседование в райкоме и в КГБ, успешно сдать экзамен на знание политической ситуации в стране и мире.

Кроме того, за границу не пускали людей с какими-либо физическими недостатками. То есть, если ты косоглазый, хромой или без какой-то конечности — не стоило даже пробовать получить визу.

Туристы из СССР в Дрездене

"За границу советских туристов отправляли исключительно группами, к которым был представлен сотрудник КГБ. Он пристально следил за их поведением. Они не имели права общаться с иностранцами, посещать ночные клубы или кинотеатры, в которых транслировали эротические или антисоветские фильмы, покупать и привозить домой порножурналы, брать от иностранцев подарки. Запрещалось выражать свое увлечение западным стилем жизни, магазинами, где было полно товаров и отсутствием очередей", — рассказывает Грицюк.

Кстати, забитые полочки магазинов советским людям объясняли низкой покупательной способностью иностранцев.

В любом случае, позволить себе заграничное путешествие могли только состоятельные люди, в основном, из партийной элиты. Их, как вы понимаете, в Советском Союзе было не то чтобы очень много. Обычные рабочие могли себе позволить разве что недельный отдых в какой-то советской здравнице и то, рассчитывать на Ялту или Сочи не приходилось, опять же по вышеупомянутым причинам.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Советском Союзе с детства воспитывали "винтиков системы". О советских яслях и детсадах читайте в нашем материале.