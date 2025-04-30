"Откройте глаза": Усик обратился к Трампу с призывом

Усик назвал полной чепухой идею того, что Украина должна уступить Россию какие-то территории

Украинский профессиональный боксер и абсолютный чемпион мира по тяжелому весу Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием "открыть глаза" и остановить российскую агрессию в Украине. Он призвал американского лидера выбросить Россию из Украины и больше не говорить о том, что Украина что-то должна отдать россиянам.

Об этом он сказал в интервью английскому телеведущему и журналисту Пирсу Моргану, отрывок из которого Морган опубликовал в X (Twitter). Усик назвал полной чепухой идею того, что Украина должна уступить Россию каким-либо территориям в рамках любого мирного соглашения.

"У нас есть много вопросов. Почему Россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине", – сказал он, отвечая на вопросы Моргана.

Усик добавил, что его призыв означает просьбу не говорить больше о возможности того, что Украина должна отдать россиянам какие-либо территории. Не говоря уже о попытках вынудить Украину это сделать.

"Нет, конечно, нет. Это моя территория, территория моей страны, это мой народ", – добавил он.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио потребовал Украины и России представить конкретные предложения по прекращению войны. В противном случае Соединенные Штаты угрожают отказаться от посреднической роли в мирных переговорах.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут. Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал прибегать к подробностям. А Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился в том, что Владимир Путин хочет добиться мира.

Кроме этого, Трамп на похоронах Папы Римского пообещал президенту Эстонии, что не будет выходить из переговоров по урегулированию российского вторжения в Украину. При этом ранее военный аналитик предположил, что Трамп выйдет из переговоров по Украине через пару недель. Американский лидер начинает понимать, что заключить мирное соглашение в Украине сложнее, чем он думал, к тому же на Трампа оказывается своеобразное давление – он должен был заключить соглашение о мире за первые 100 дней своего президентства, но ничего не выходит.